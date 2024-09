Charly, el perrito que se encuentra desaparecido desde el pasado 6 de septiembre en Bogotá

Según la información proporcionada por Cuéllar, Charly fue visto por última vez el pasado sábado 7 de septiembre sobre las 8:50 a. m. en la carrera 7a. calle 175. En ese momento alguien lo vio muy asustado en la calle y no lo pudo atrapar. Por otra parte, ese mismo sábado 7 de septiembre, sobre las 12 del medio día, también reportaron el avistamiento de Charly en la 147 con 17, y, lamentablemente, desde ese día nadie ha vuelto a verlo.

Por los golpes y por el susto que le generaron los otros perritos, Charly puede estar herido. Es un perrito mayor, necesita de medicamentos para el hígado y para un problema hepático que tiene. …. Estoy desesperada buscándolo y buscándolo. He salido a la calle, he entregado volantes, pegado afiches y hasta ahora no sé del paradero de él. Concluyó Cuéllar en diálogo con Semana.