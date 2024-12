Hay que tener mucho cuidado con las ofertas de trabajo que prometen un desarrollo de carrera rápido, pero con una remuneración baja al momento de ingresar a la empresa. Por ello, el aspirante debe identificar que realmente existan esos programas de promoción laboral y que esta sea meritocrática. Si la empresa no cuenta con estos mecanismos, es muy posible que no vayan a cumplir con sus promesas de desarrollo profesional.

3. El balance entre hombres y mujeres es importante para el colaborador y la empresa

Las compañías que entienden la importancia de este factor son aquellas donde existen políticas profesionales que incluyen tipos de prácticas como la equidad, las cuales son bases de la modernidad. Si no hay esta orientación hacia la equidad de género es muy probable que se privilegien los beneficios de unos sobre otros, se tomen caminos equivocados y hagan que la empresa no sea “a prueba de futuro”.

4. Ser políticamente correcto es clave para ser exitoso en el trabajo

Cuando recién ingresamos a un trabajo, está bien que cuidemos de lo que decimos y cómo lo hacemos; sin embargo, cuando las personas no pueden ser auténticas, ni decir lo que opinan (siempre con respeto y educación), algo no anda bien. Si los líderes no permiten que las personas manifiesten lo que piensan, esto podría ser un indicador de que no podrá desarrollarse plenamente en la empresa.