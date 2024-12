7 hechos que marcaron el mundo esta semana

Todo parece indicar que las tres semanas de convulsión política en Italia podrían terminar en calma. El ministro del Interior, Matteo Salvini, (derecha) quien hasta hace un par de semanas era el hombre fuerte del gobierno, intentó tumbar al primer ministro Giuseppe Conte, quien renunció la semana pasada. La coalición de gobierno entre el partido de Salvini,Liga, y el antisistema Movimiento 5 Estrellas, se había roto. Salvini, apodado el Pequeño Mussolini por sus detractores políticos, esperaba que se llevaran a cabo elecciones anticipadas, pues goza de gran popularidad. Según encuestas, se habría convertido en primer ministro. Pero, ahora quedó por fuera del juego, pues se concretó la alianza entre el Movimiento 5 Estrellas, y el Partido Democrático, lo que automáticamente lo saca del gobierno. Un golpe con el que no contaba il capitano, como lo llaman sus seguidores. El nuevo acuerdo además mantendrá en el poder a Conte, una figura neutral proveniente del mundo académico, que genera confianza en ambas colectividades. Si el pacto se mantiene, solo habrá elecciones en 2023, como están programadas

Las relaciones entre China y Australia pasan por un momento tensionante por cuenta del caso de Yang Hengjum, escritor australiano que enfrenta la pena de muerte en la potencia asiática. Todo comenzó cuando, en enero, Yang regresaba de un viaje a Estados Unidos, e hizo escala en Cantón para llegar a Australia. Entonces, las autoridades chinas lo detuvieron en duras condiciones, sin formularle cargos. El martes, la ministra de Exteriores australiana, Marise Payne reclamó que “China no ha explicado las razones de la detención del Dr. Yang y no ha permitido el acceso de sus abogados o visitas familiares”. Lo problemático del asunto radica en que las acusaciones de espionaje de Beijing contra Yang no tienen fundamento. Payne también llamó la atención sobre este punto. “Es importante que se cumplan los estándares básicos de justicia. Reitero respetuosamente mi petición previa de que si el Dr. Yang ha sido detenido por sus creencias políticas, él debe ser puesto en libertad”.

