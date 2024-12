7 hechos que marcaron el mundo esta semana

El laberinto del brexit no parece tener una salida clara por lo pronto. El miércoles, el primer ministro, Boris Johnson, pidió de nuevo al Parlamento convocar elecciones anticipadas el 12 de diciembre. Como Johnson perdió la mayoría parlamentaria, le ofrece a la oposición, a cambio, aceptar una prórroga del brexit. Pero en contra hay varios factores. Por una parte, la ley ya lo obliga a ello. Además, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, dijo que no respaldará la convocatoria si no se descarta una salida de la Unión Europea (UE) sin acuerdo. Aunque el Parlamento ha rechazado dos veces la propuesta del premier de llamar a elecciones, las cosas han cambiado porque Reino Unido y la UE llegaron a un pacto para el brexit. El viernes, los 27 miembros de la UE aceptaron postergar el plazo, previsto para este 31 de octubre, pero no han concertado la nueva fecha, principalmente, por la convulsión política que vive Londres. El embrollo sigue sin una solución a la vista.