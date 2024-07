¿A qué obedece el auge de las iglesias cristianas?

erador (Jul 7, 2005 5:58:01 PM)

Miguel Lengua, pastor del Centro Misionero Bethesda

moderador (Jul 7, 2005 5:58:07 PM)

El concejal Gustavo Alonso Páez del Movimiento Unión Cristiana

_Cristiano (Jul 7, 2005 5:58:32 PM)

Y donde están Miguel, Gustavo y Lina?

moderador (Jul 7, 2005 5:58:33 PM)

Y posiblemente se conecten en un rato José Enrique Gómez, tambien misionero de Bethesda y un representante de la conferencia episcopal

moderador (Jul 7, 2005 5:58:58 PM)

Creo que los invitados estàn a punto de conectarse porque no se ven en la pantalla. Si estàn ahì avìsenos,...

maria (Jul 7, 2005 5:59:06 PM)

quienes moderarán el chat?

moderador (Jul 7, 2005 5:59:19 PM)

La moderadora del chat serè yo, Juanita Leòn, editora de semana.com

_Cristiano (Jul 7, 2005 5:59:33 PM)

Juanita... le has hecho seguimiento a lo que se ha dicho en el foro?

moderador (Jul 7, 2005 5:59:53 PM)

si, le he hecho seguimiento, cristiano

maria (Jul 7, 2005 6:00:01 PM)

quiero aclarar que no soy María, soy María Magdalena

moderador (Jul 7, 2005 6:00:11 PM)

Hola Marìa magdalena

maria (Jul 7, 2005 6:00:16 PM)

la diferencia es grande

nan (Jul 7, 2005 6:00:22 PM)

hola m.m.

maria (Jul 7, 2005 6:00:23 PM)

hola ¿juanita?

moderador (Jul 7, 2005 6:00:29 PM)

hola maria

nan (Jul 7, 2005 6:00:40 PM)

si

maria (Jul 7, 2005 6:00:53 PM)

quiénes nos van a hablar hoy?

nickyname (Jul 7, 2005 6:00:57 PM)

hola a todos, buenas tardes

moderador (Jul 7, 2005 6:01:09 PM)

Nuestros invitados hoy son Miguel Lengua, pastor del Centro Misionero Bethesda

moderador (Jul 7, 2005 6:01:15 PM)

El concejal Gustavo Alonso Páez del Movimiento Unión Cristiana

_Cristiano (Jul 7, 2005 6:01:21 PM)

bueno.. cinco en punto...

_Cristiano (Jul 7, 2005 6:01:23 PM)

arranquemos pues

moderador (Jul 7, 2005 6:01:39 PM)

Lina Mora, de la Universidad de los Andes, quien està haciendo una tesis sobre este tema.

moderador (Jul 7, 2005 6:01:55 PM)

Pero como no se han conectado, si quieren arranquemos. A què se debe el auge de las iglesias cristianas?

maria (Jul 7, 2005 6:02:30 PM)

cuando uno no está presente en uno mismo necesita aferrarse de algo

Escolástico (Jul 7, 2005 6:02:32 PM)

Buenas tardes a todos

moderador (Jul 7, 2005 6:02:37 PM)

hola escolàstico,

moderador (Jul 7, 2005 6:02:47 PM)

Maria, y por què a las iglesias evangèlicas y no a la catòlica?

Escolástico (Jul 7, 2005 6:02:50 PM)

Hola Moderador

maria (Jul 7, 2005 6:03:10 PM)

y las iglesias cristianas ofrecen congregación, sentido de pertenencia e ilusiones (que se quedan en eso)

moderador (Jul 7, 2005 6:03:27 PM)

Creo que ese sentido de congregaciòn es clave. Falla en eso la catòlica?

moderador (Jul 7, 2005 6:03:36 PM)

Todos pueden participar...

Escolástico (Jul 7, 2005 6:03:41 PM)

MARIA.....sobre todo ilusiones...

moderador (Jul 7, 2005 6:03:52 PM)

Ilusiones de què tipo, escolàstico?

nan (Jul 7, 2005 6:04:17 PM)

la catolica es una institución corrupta que ha perdido todo poder moral por su propia abulia

nickyname (Jul 7, 2005 6:04:26 PM)

lo que falla en la iglesia catolica es que la doctrina no es completa

Escolástico (Jul 7, 2005 6:04:32 PM)

MODERADOR...las que piensa MARIA....creo que en bienestar, y cosas milagreras...

_Cristiano (Jul 7, 2005 6:04:41 PM)

¡¡!!

Ludwing (Jul 7, 2005 6:04:49 PM)

HOLA A TODOS

moderador (Jul 7, 2005 6:05:04 PM)

Hola ludwing, ya arrancamos. A què se debe el auge de las iglesias cristianas?

JULIANA (Jul 7, 2005 6:05:08 PM)

Buenas tardes, cuál es el tema de hoy?

Escolástico (Jul 7, 2005 6:05:18 PM)

NICKNAME Y qué es lo que crees que le falta a la Católica ?

maria (Jul 7, 2005 6:05:22 PM)

la católica también vende ilusiones. En cuanto a congregación creo que la gente de la católica se siente menos comprometida. En parte, porque no deja el diezmo en la iglesia

moderador (Jul 7, 2005 6:05:34 PM)

es curioso que lo del diezmo atraiga màs gente, no creen?

nickyname (Jul 7, 2005 6:05:45 PM)

primero un verdadero entendimiento de la doctrina

Ludwing (Jul 7, 2005 6:05:49 PM)

Bueno basicamente a uno proyecto de largo plazo

Catalina (Jul 7, 2005 6:05:55 PM)

buenas tardes moderador se debe a la falta de perseverancia entre los catolicos

_Cristiano (Jul 7, 2005 6:05:58 PM)

Quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia Católica: darás diezmos y ofrendas

maria (Jul 7, 2005 6:06:02 PM)

sí, ese es el precio de las ilusiones

nickyname (Jul 7, 2005 6:06:04 PM)

no interpretacion de hombre

Carlos (Jul 7, 2005 6:06:09 PM)

Creo que se trata, sobre todas las cosas, de que la gente tiene pocos argumentos propios para explicar su vida...

nickyname (Jul 7, 2005 6:06:12 PM)

por ejemplo sobre la idolatria y las imagenes

moderador (Jul 7, 2005 6:06:23 PM)

nikyname, què sobre la idolatria?

maria (Jul 7, 2005 6:06:27 PM)

estoy de acuerdo con Carlos

Catalina (Jul 7, 2005 6:06:31 PM)

la falta de amor entre los familiares

maria (Jul 7, 2005 6:06:46 PM)

como no saben que hacer con sus vidas buscan una iglesia (cualquiera.. Católica, Cristiana)

nickyname (Jul 7, 2005 6:06:51 PM)

idolatria a las imagenes

moderador (Jul 7, 2005 6:07:01 PM)

Pero esos argumentos (la falta de amor, la necesidad de una explicaciòn serìa para cualquier iglesia, no?

Catalina (Jul 7, 2005 6:07:05 PM)

moderador la idolatria puede ser a cualquier cosa

Catalina (Jul 7, 2005 6:07:07 PM)

dinero

Escolástico (Jul 7, 2005 6:07:11 PM)

NICKNAME. la iglesia Católica no es idólatra. No adora imágenes ni cosas así, sólo VENERA imágenes de santos para que intercedan ante Dios

JULIANA (Jul 7, 2005 6:07:15 PM)

Respeto totalmente las religiones diferentes a las católica, con lo que no estoy de acuerdo es con tanta prohibición, todo es malo...y la personas de otras religiones creen tener el derecho de juzgar o creen que son mejores que un católico

Carlos (Jul 7, 2005 6:07:21 PM)

claro...

Ludwing (Jul 7, 2005 6:07:24 PM)

un documento emanado de el concenso de washinton, traza la necesidad de inplantar en la region cierto tipo de ideas

Catalina (Jul 7, 2005 6:07:32 PM)

no es que te convensen que Dios te ama y esta contigpo

Carlos (Jul 7, 2005 6:07:37 PM)

para cualquier discurso al que la gente se aferre...

nickyname (Jul 7, 2005 6:07:39 PM)

santos?, esos es hacer dioses

Ludwing (Jul 7, 2005 6:07:50 PM)

dentro de estas se encuentran un ramillete de doctrinas religiosas

SPEC (Jul 7, 2005 6:07:56 PM)

por parte del SPEC estará Monseñor Ricardo Tobón de la Iglesia Católica Diócesis de Sonsón Rionegro

moderador (Jul 7, 2005 6:08:03 PM)

Bienvenido, monseñor

moderador (Jul 7, 2005 6:08:15 PM)

A què le atribuye usted el auge de las iglesias cristianas?

nickyname (Jul 7, 2005 6:08:19 PM)

eso es idolatria, me parece que por falta de leer la Biblia

Catalina (Jul 7, 2005 6:08:22 PM)

nikyname

Catalina (Jul 7, 2005 6:08:24 PM)

santos sihnifica escogido

Catalina (Jul 7, 2005 6:08:27 PM)

y te hacen creer que eres escogido

Odysseo (Jul 7, 2005 6:08:29 PM)

respecto a lo que dice juliana, no esta claro que son para ella prohibiciones

Escolástico (Jul 7, 2005 6:08:33 PM)

NICKNAME....UN santo no es un Dios. No seas bobo, quien te lo dijo ?

maria (Jul 7, 2005 6:08:36 PM)

la veneración o idolatría de los santos es la misma cosa. Los santos son bultos de cemento y ya... por cierto, feos generalmente

_Cristiano (Jul 7, 2005 6:08:40 PM)

Bienvenido, Monseñor

moderador (Jul 7, 2005 6:08:55 PM)

Entonces, la no adoraciòn de los santos es una de las ventajas de las iglesias cristianas?

nickyname (Jul 7, 2005 6:08:58 PM)

santo, significa apartado para Dios, pero nunca es dios

Carlos (Jul 7, 2005 6:09:01 PM)

Creo que están convirtiendo esto en un espacio de discusión sobre doctrinas y la pregunta no busca eso...

Catalina (Jul 7, 2005 6:09:05 PM)

SANTO es ESCOGIDO y con eso te lavan el cerebro

nickyname (Jul 7, 2005 6:09:10 PM)

pero los adoran y les piden a los santos o no?

Escolástico (Jul 7, 2005 6:09:14 PM)

Hola Monseñor, buenas tardes, espero que enderece las cosas

_Cristiano (Jul 7, 2005 6:09:16 PM)

Nononono.. esa no es una conclusión valida, Juanita

moderador (Jul 7, 2005 6:09:28 PM)

Entonces volvamos al tema. Por què el auge de las iglesias cristianas?

PIOLIN (Jul 7, 2005 6:09:32 PM)

HOLA A TODOS. SE DEBE AL VACÍO PROFUNDO DEL SER HUMANA SIN DIOS, ES ALGO QUE SÓLO LLENA DIOS

maria (Jul 7, 2005 6:09:36 PM)

no es una ventaja ni una desventaja, es una de las diferencias

Carlos (Jul 7, 2005 6:09:42 PM)

por favor...

JULIANA (Jul 7, 2005 6:09:47 PM)

No bailes, no te tomes ni una gota de alcohol, no vistas de determinada manera. Hay algunos que ni medicinas pueden tomar

moderador (Jul 7, 2005 6:10:07 PM)

Juliana, pero eso irìa en contra de su popularidad. y es todo lo contrario. Pareciera que a la gente le gustan los lìmites,

maria (Jul 7, 2005 6:10:16 PM)

porque la gente no tiene idea de qué hacer con su vida... cuando no sabes cómo asumir tu vida se la pones en manos a alguien más. Generalmente Dios

Escolástico (Jul 7, 2005 6:10:21 PM)

PIOLIN, tienes razón, estoy contigo, todos tenemos un vacío por dentro de algo inmenso y ese es DIOS

PIOLIN (Jul 7, 2005 6:10:26 PM)

SON FALSAS INTERPRETACIONES

Escolástico (Jul 7, 2005 6:10:30 PM)

PIOLIN, tienes razón, estoy contigo, todos tenemos un vacío por dentro de algo inmenso y ese es DIOS

Catalina (Jul 7, 2005 6:10:33 PM)

EL AUGE DE LAS IGLESIAS CRISTIANAS ES POR LA FALTA DE PERSEVERANCIA DE LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA CATOLICA Y POR QUE SIEMPRE TE FALTA AMOR ENTRE LAS FAMILIAS LO QUE HACE QUE TE LLEVEN A LAVARTE EL CEREBRO DICIENDO QUE DIOS TE AMA

Ludwing (Jul 7, 2005 6:10:38 PM)

Desde mi optica existe una necesidad por parte de la gente de solucionar sus problemas existenciales recurriendo a la religion.

nickyname (Jul 7, 2005 6:10:43 PM)

El auge se debe a que las personas se estan preocupando por lo espiritual y en la Iglesiua catolica encuentran muchos vacios

Carlos (Jul 7, 2005 6:10:47 PM)

siguiendo con el tema: la gente tiene una poca tendencia a pensar en sí misma y a producir discursos y tiene, por ello, la necesidad de aferrarse a cualquier cosa que se pormete como un organizador de su vida...

SPEC (Jul 7, 2005 6:10:54 PM)

El auge de las iglesias cristianas podría explicarse por la posibilidad que dan de una evangelización en queños grupos

moderador (Jul 7, 2005 6:11:12 PM)

Eso es interesante, monseñor, lo de los pequeños grupos. Les preocupa eso a la iglesia catòlica?

_Cristiano (Jul 7, 2005 6:11:21 PM)

De acuerdo, Monseñor...

moderador (Jul 7, 2005 6:11:38 PM)

porque segùn los comentarios del foro, los evangèlicos se sienten màs cercanos a su iglesia y a su comunidad

Escolástico (Jul 7, 2005 6:11:43 PM)

Ser Católico no es fácil....por eso para llenar el vacío interior, la gente busca otras religiones permisivas

maria (Jul 7, 2005 6:11:47 PM)

no nos hacemos responsables por nuestas vidas. Si algo malo pasa "es porque Dios así lo quiso" si algo bueno pasa es "gracias a Dios" y entre dioses e iglesias una pregunta ¿Cuándo nos vamos a hacer responsables de nuestras vidas?

Carlos (Jul 7, 2005 6:11:52 PM)

es simplemente que necesitan discurso y, quien llegue para ello en el momento justo, por lo general la adolescencia, se lleva la presa...

Catalina (Jul 7, 2005 6:11:57 PM)

Las iglesias cristianas hacer el sistema CELULAR

Catalina (Jul 7, 2005 6:12:00 PM)

de tres en tres

MIGUEL (Jul 7, 2005 6:12:03 PM)

SOY MIGUEL DEL CENTRO MISIONERO BETHESDA, ESTOY DISPUESTO A ESCUCHAR SUS INQUIETUDES

moderador (Jul 7, 2005 6:12:11 PM)

hOla Miguel, bienvenido a la discusiòn.,

JULIANA (Jul 7, 2005 6:12:16 PM)

He llegado a la conclusión de que la gente la mayoría de la gente que opta por otra religión, lo hace por que su vida es desordenada hasta el límite o han sido alcoholicos o drogadictos, o malas mujeres o malos hombres...

nan (Jul 7, 2005 6:12:23 PM)

Lacancio, el padre de la iglesia, hace decir a Epicuro: " Odios quiso quitar el mal del mundo y no pudo, o pudo y no quiso, o quiso y pudo" Si quiso y no pudo, es impotente, lo que es contrario a la naturaleza de dios, si pudo y no quiso, es perverso, lo que tambien es contrario a su naturaleza, si ni pudo, ni quiso, es a la vez, perverso e impotente, Si pudo y quiso, que son los unicos partido que le vienen bien a dios ¿por qué existe el mal?

karly (Jul 7, 2005 6:12:36 PM)

hola buenas noches atodos

moderador (Jul 7, 2005 6:12:39 PM)

Hola.

Carlos (Jul 7, 2005 6:12:43 PM)

Alguien se puede volver cristiano por las mismas razones que laguien se puede volver, por ejemplo, de derecha o izquierda...

moderador (Jul 7, 2005 6:12:58 PM)

Claro, carlos, pero cada religiòn ofrece cosas particulares. y esta es la discusiòn

moderador (Jul 7, 2005 6:13:11 PM)

Por què cree, Miguel, que la iglesia cristiana està atrayendo a tantas personas?

JuanK_B/quilla (Jul 7, 2005 6:13:17 PM)

DE QUE HABLANNN

moderador (Jul 7, 2005 6:13:25 PM)

del auge de las iglesias evangelicas

Ludwing (Jul 7, 2005 6:13:28 PM)

La iglesia catolica como institucion se vio comprometida en la misma omision de la realidad colombiana al no sentar una posicion que respaldara los problemas mas tangibles del pais, tiene rabo de paja esta iglesia que nos toco.

nickyname (Jul 7, 2005 6:13:34 PM)

esa apreciacion de juliana es un bastante miope

Catalina (Jul 7, 2005 6:13:38 PM)

por eso juliana llegan al limite y los llevan como oveja al matadero convenciendolos que Dios lo ama ASI!

Sully (Jul 7, 2005 6:13:42 PM)

Buenas Tardes a todos, Dios los Bendiga. Soy colombiana y resido en San Jose de C.R.

moderador (Jul 7, 2005 6:14:00 PM)

hola sully, bienvenida. Por què crees que las iglesias cristianas son tan populares en colombia?

Escolástico (Jul 7, 2005 6:14:06 PM)

NAN. No está bien ese "silogismo"

nickyname (Jul 7, 2005 6:14:08 PM)

no solo las personas que asisten a las iglesias cristianas tienen problemas

SPEC (Jul 7, 2005 6:14:12 PM)

la Iglesia Católica también se esfuerza hoy en evangelizar en pequeñas comunidades eclesiales, que permitan vivir la fraternidad, una escucha orante de la Palabra de Dios, un estudio cuidadoso de la fe y un mayor compromiso apostólico

nan (Jul 7, 2005 6:14:19 PM)

me parece que en este chat no se habla de las cosas realmente importantes

moderador (Jul 7, 2005 6:14:28 PM)

puedes profundizar, nan

Escolástico (Jul 7, 2005 6:14:32 PM)

MODERADOR, puede repetirme el nombre de MONSEÑOR ?

Carlos (Jul 7, 2005 6:14:40 PM)

conviene, para el rumbo de esta discusión, no tomar como punto de partida, entonces, ñla diferencia con la iglesia católica sino que se ofrece exclusivamente desde el cristianismo...

moderador (Jul 7, 2005 6:14:47 PM)

Eduardo Lugo, es el nombre del monseñor

JULIANA (Jul 7, 2005 6:14:54 PM)

Puede ser miope, pero es valida

Carlos (Jul 7, 2005 6:15:01 PM)

La Biblia es descarada: no tiene ningún reparo en llamara a los creyentes ovejas... ¿han visto cómo es una oveja?

_Cristiano (Jul 7, 2005 6:15:04 PM)

Monseñor Ricardo Tobón

Escolástico (Jul 7, 2005 6:15:07 PM)

CATALINA, al matadero van los llamados "kamikazez"

Catalina (Jul 7, 2005 6:15:11 PM)

SPEC pero eso es del 2000 para hoy... y antes? cuando tantos como yo emigramos de la iglesia?

Escolástico (Jul 7, 2005 6:15:16 PM)

gracias MODERADOR

MIGUEL (Jul 7, 2005 6:15:19 PM)

Todos llevamos a Dios en nuestros corazones, los pastores ayudamos a que las personas se den cuenta de esta maravillosa situacion que llena y colma sus vidas de bendiciones, gracias al Salvador esta bendicion ha llegado a Colombia y por eso el auge de las iglesias cristianas

Ludwing (Jul 7, 2005 6:15:25 PM)

¿que es lo realmente importante? muchas veces eso pasa por lo subjetivo de las interpretaciones personales...

karly (Jul 7, 2005 6:15:29 PM)

la opinion mi es que todos nosotros necesitamos o estamos en busca de algo pero nadie sabe que es pero cuando se tiene un encuentro con jesus alli en ese mismo momento reconocemos que era Dios lo que buscabamos

SPEC (Jul 7, 2005 6:16:01 PM)

Creo que la Iglesia siempre ha estado comprometido con la problemática social del país. Ha cumplido un papel protagónico en la búsqueda de la paz y en la ayuda solidaria a las personas más necesitadas en diversas calamidades públicas

Carlos (Jul 7, 2005 6:16:08 PM)

En el corazón sólo está lo que te metan en él: nada de que todos llevamos a Dios allí. eso es mentira y es incomprobable...

moderador (Jul 7, 2005 6:16:12 PM)

Què valor juega el diezmo, por què a la gente le gusta pagarlo y se aferra màs a la iglesia por eso?

nickyname (Jul 7, 2005 6:16:40 PM)

el diezmo es un mandamiento de la Biblia lo mismo la ofrenda

Catalina (Jul 7, 2005 6:16:44 PM)

Pero Karly en la iglesia cristiana te lavan el cerebro diciendote que eres escogida por Dios y que eres santa y que fuiste santa desde la creacion de la tierra... y donde quedan tus pecados?

Carlos (Jul 7, 2005 6:16:53 PM)

porque te dicen que si lo das lloverán miles de bendiciones sobre tí. es, en el fondo, un acto de mendicidad...

maria (Jul 7, 2005 6:17:10 PM)

una pregunta para el pastor y monseñor: ¿Si Dios está en nuestros corazones, en nosotros mismos, por qué lo buscamos afuera de nosotros? ¿Por qué en las iglesias, por ejemplo?

karly (Jul 7, 2005 6:17:13 PM)

la palabra dicepruebame en esto

nickyname (Jul 7, 2005 6:17:17 PM)

cuando se logra entender que Dios es el que todo lo da, se da el diezmo de corazon

Yair (Jul 7, 2005 6:17:21 PM)

En lo del diezmo se aplica caso obligatoriamente hoy en dia

_Cristiano (Jul 7, 2005 6:17:35 PM)

Malaquías 3:10

Escolástico (Jul 7, 2005 6:17:39 PM)

MODERADOR, el diezmo es de origen antiquísimo en la Iglesia de Dios, Es una aportación voluntaria del valor de un (1) día de trabajo, para repartir entre las comuinidades necesitadas

JULIANA (Jul 7, 2005 6:17:46 PM)

En mi opinión el que da quiere recibir, por eso esperan que se les multiplique en todo, no solo en el dinero sino en salud y bienestar

Carlos (Jul 7, 2005 6:17:57 PM)

exacto karly, eso dice la palabra... "y veras abiertas lñas puertas y las ventanas de los cielos y bla, bla, bla...

SPEC (Jul 7, 2005 6:18:12 PM)

El diezmo es un acto de religión por el que se ofrenda a Dios algo de lo que se es y se tiene. El diezmo permite la alegría de dar y de colaborar con diversas obras en servicio de los demás

Yair (Jul 7, 2005 6:18:17 PM)

y porqué no dar en las manos de los más necesitados?

Ludwing (Jul 7, 2005 6:18:23 PM)

La iglesia si ha estado comprometida con el pais, pero no con todos los colombianos, ha sido el respaldo de los gobierno mas ultraretrogados que han existido en la historia de america latina, esta iglesia tiene varios pecadillos encima y no se ha reinvindicado aun...

JULIANA (Jul 7, 2005 6:18:30 PM)

Y no exactamente va a parar a los más necesitados

nickyname (Jul 7, 2005 6:18:33 PM)

escolastico, Diezmo es diez por ciento

karly (Jul 7, 2005 6:18:36 PM)

catalina en salmos lo dice claro mis ojos te vieron desde que estabas en embrion

MIGUEL (Jul 7, 2005 6:18:43 PM)

Los invito a todos a compartir las escrituras, en ellas están plasmadas las voluntades del señor, entre ellas el diezmo. No es una obligación, aquí nadie es forzado a entregar sus dinero, si lo hacen es por conviccion propia, por ayudar a formar la iglesia por llevar bendiciones a los hogares de otros hermanos.

Carlos (Jul 7, 2005 6:18:49 PM)

a no ser que el pastor, por extrañas razones, necesite mucho...

MAGDI (Jul 7, 2005 6:18:55 PM)

oigan ahora todos estan aqui y por q no avisan a?

Catalina (Jul 7, 2005 6:19:02 PM)

Pero yo le hago una pregunta a los cristianos¿ y cuando en juan Jesus dice "Pedro quien paga los impuestos los hijos o los extrangeros... y Pedro le responde pues los estranjeros" Entonces por que los hijos pagan el Impuesto llamado DIEZMO??

JULIANA (Jul 7, 2005 6:19:18 PM)

No se obliga a nadie pero si se lava el cerebropara que así sea

moderador (Jul 7, 2005 6:19:28 PM)

CAmbiando un poco el tema, què importancia tienen los milagros en las iglesias cristianas?

Escolástico (Jul 7, 2005 6:19:32 PM)

NICKYNAME...no señor, eso del 10% lo dicen los protestantes, la Iglasia Catolica habla del valor de un (1) día de trabajo para repartir

MAGDI (Jul 7, 2005 6:19:36 PM)

quien dirije esta charla?

moderador (Jul 7, 2005 6:19:42 PM)

Juanita leon, editora de semana.com

Linda (Jul 7, 2005 6:19:45 PM)

Hola a todos, impuesto es diferente a diezmo

_Cristiano (Jul 7, 2005 6:19:49 PM)

nickyname (Jul 7, 2005 6:20:00 PM)

la Biblia es una sola, escolastico

karly (Jul 7, 2005 6:20:16 PM)

habrahan le dio el diesmo a mequicede y fue prosperado abundantemente

MAGDI (Jul 7, 2005 6:20:19 PM)

escolastico?

moderador (Jul 7, 2005 6:20:25 PM)

Avancemos en el tema. Què papel juega lo carismàtico en este auge?

Catalina (Jul 7, 2005 6:20:29 PM)

Cristiano, Cash Luna dice, para recoger no tienes que Diezmar TIENES QUE SEMBRAR

Ludwing (Jul 7, 2005 6:20:32 PM)

Es una forma de financiar la cooperativas de credito que crean las iglesias cristianas!!!

Escolástico (Jul 7, 2005 6:20:36 PM)

NICKYNAME, claro que es una sóla, pero una sóla es también su interpretación

Odysseo (Jul 7, 2005 6:20:44 PM)

me parece que en el ambiente flota unaire de fanatismo,, no solo de partede quienes defienden a las iglesias cristiansm, sino de quienes, se nota, quieren reprobarlas,, es claro que si las iglesias critianas y engenral la IGLESIA cirstiana,, no slo los catolicos,,, soportan sus fundamentos en una plataforma de pensamiento basada en la fe,, no pueden hacerse cuestionamientos racionales a temas de fondo como la santidad y predestinacio,, si se trata de una expericnecia la unica manera de calificarla es desde adentro..

SPEC (Jul 7, 2005 6:20:51 PM)

esta respuesta es para María: ciertamente, como dice San Agustín, Dios es más íntimo que lo más interior de nosotros mismos. Nos equivocamos cuando lo buscamos afuera y él nos llama por dentro. La participación en la vida de la Iglesia es una ayuda invaluable para este encuentro personal con Dios, que tiene también una dimensión comunitaria

MIGUEL (Jul 7, 2005 6:21:02 PM)

Los milagros en las iglesias cristianas son las bendiciones que todos recibimos, bendiciones que se transforman en sanaciones, oportunidades de vida que antes de conocer a Dios, las personas no tenìan. Los pastores solo somos un instrumento mediante el cual, el señor actua.

GospeLNnoticias.Com (Jul 7, 2005 6:21:07 PM)

LOS MILAGROS, "SON MANIFESTACIONES" SOBRENATURALES, ACTIVADAS POR LA "FE" O SUGESTIÓN PERSONAL

nickyname (Jul 7, 2005 6:21:22 PM)

la Biblia no puede ser interpretada por el hombre escolastico, Dios la inspiro y solo El nos la da a entender

Carlos (Jul 7, 2005 6:21:26 PM)

Lo carismático aporta el fetiche necesario para que la gente crea...

Carlos (Jul 7, 2005 6:21:28 PM)

En el corazón sólo está lo que te metan en él: nada de que todos llevamos a Dios allí. eso es mentira y es incomprobable...

SPEC (Jul 7, 2005 6:21:37 PM)

YO TENGO QUE SALIR, les envío a todos un saludo especial.

moderador (Jul 7, 2005 6:21:44 PM)

Làstima monseñor, gracias!!!!!!!!!

MAGDI (Jul 7, 2005 6:21:48 PM)

POR LA FE EN DIOS SI ES DIOS EN EL Q COLOCAMOS LA CONFIANZA

Ludwing (Jul 7, 2005 6:21:52 PM)

No se trata de fanatismo, quizas no se han sentado claramente las reglas del juego en el chat

moderador (Jul 7, 2005 6:22:07 PM)

Las reglas son no groserìas, ni insultos, y hablar del tema. yo creo que vamos bien, no?

Yair (Jul 7, 2005 6:22:11 PM)

VAYA, más papistas que el papa!!!

DIEGO (Jul 7, 2005 6:22:13 PM)

LES PUEDO HACER UNA PREGUNTA

moderador (Jul 7, 2005 6:22:15 PM)

adelante

JULIANA (Jul 7, 2005 6:22:19 PM)

Exacto Carlos, si nuestros padres no creyeran, nosotrso tampoco lo haríamos

Odysseo (Jul 7, 2005 6:22:22 PM)

hablo de las posturas de los que estan en chat, no del tema

Escolástico (Jul 7, 2005 6:22:26 PM)

NICKYNAME, segú dices la biblia la debe interpretar a Dios en persona o cosa parecida...pero resulta que no vemos a Dios

Carlos (Jul 7, 2005 6:22:30 PM)

hablemos, por favor de lo que pregunte el moderador....

moderador (Jul 7, 2005 6:22:56 PM)

Mi pregunta es què tanto influye en el auge d elas iglesias cristianas la musica, los aplausos, los ritos

MAGDI (Jul 7, 2005 6:23:03 PM)

ERROR JULIANITAAAAAA

karly (Jul 7, 2005 6:23:07 PM)

cuando tu vives en cristo piensas diferente

Ludwing (Jul 7, 2005 6:23:10 PM)

monseñor se canso de ver tanta discordia. Ojala no cierre los ojos como le ha pasado al conjunto de un sector de la iglesia colombiana

nickyname (Jul 7, 2005 6:23:15 PM)

no lo vemos, porque Dios es Espiritu y Verdad

MIGUEL (Jul 7, 2005 6:23:19 PM)

los milagros existen , e sun milagro esta conversacion, despues de que tantos hombres fueron callados para siempre, por el hombre pecador.

Sully (Jul 7, 2005 6:23:27 PM)

Estamos viviendo los tiempos senalados en las Escrituras, los ultimos dias, y ustedes llaman AUGE al crecimiento de la iglesia por que MUCHOS han sido sensibles al llamado del Maestro descrito en APOCALIPSIS 3 19 AL 22...No es por esfuerzo HUMANO, sino PODER DE DIOS, DE SU SANTO ESPIRITU EL QUE mueve el corazon del hombre a aceptar la MISERICORDIA INMERECIDA de DIOS.

Linda (Jul 7, 2005 6:23:30 PM)

secundo .... estoy de acuerdo!

MAGDI (Jul 7, 2005 6:23:35 PM)

YO SI CREO EN CRISTO JESUS AUNQ EL Q Q MI ME ENSEÑARON NO ERA EL Q YO CONOSCO

nickyname (Jul 7, 2005 6:23:40 PM)

y digo que solo DIos nos da la ayuda idonea para entender su palabra

Carlos (Jul 7, 2005 6:23:43 PM)

Digo que todo eso genera el entusiasmo necesario para que la gente se acerque...

karly (Jul 7, 2005 6:23:47 PM)

lmoderador la alabansas dira ud

moderador (Jul 7, 2005 6:23:54 PM)

si, la alabanza, què pena

nickyname (Jul 7, 2005 6:24:00 PM)

y no interpretarla literlamente o a nuestro acomodo o entendimiento

Carlos (Jul 7, 2005 6:24:03 PM)

es como lo que pasa con cosas como la selección Colombia y los reinados...

Yair (Jul 7, 2005 6:24:09 PM)

Los ritos, la música y ese aire histriónico de las sanciones poseen nu claro efecto mediático que dan fuerza a la histeria colectiva

MAGDI (Jul 7, 2005 6:24:14 PM)

MUY BIEN NIKYNAME

Odysseo (Jul 7, 2005 6:24:19 PM)

cada expresion de fe tiene ciertos rasgos paticulares,, la vivencia latinoamercana se vio fuertemente influenciada por la igleisa negra norteamiricana de mediados de siglo XX por el trabajo misionero...

karly (Jul 7, 2005 6:24:24 PM)

la musica es otra cosa

Escolástico (Jul 7, 2005 6:24:28 PM)

MODERADOR, la Iglasia Católica ha impuesto una Liturgia, la cual debe seguirse para no salirse del tema y llevar a los fieles a poensar en milagrerías, por eso no impulsa APLAUSOS, NI BAILES ni cosas similares

GospeLNnoticias.Com (Jul 7, 2005 6:24:35 PM)

LO CIERTO ES QUE MUCHOS E LOS LÍDERES RELIGIOSOS, MANIPULAN EMOCIONALMENTE SUS FELIGRESES

karly (Jul 7, 2005 6:24:39 PM)

por que pablo ensena sobre las alabanzas

JULIANA (Jul 7, 2005 6:24:44 PM)

Me parece que el tema se vuelve muy a pasionado y que las personas que se "convierten al señor" se vuelven muy monotemáticas, sin ánimo de ofender a nadie

Odysseo (Jul 7, 2005 6:24:50 PM)

eso implica que partede dicho modelo, una vez contrastado con la idisincracia latina, haya sido aceptado como rasgo particular

MAGDI (Jul 7, 2005 6:25:14 PM)

SABEN Q ES LO Q PASA Q CUANDO CONOCEMOS UN DIOS TRANSFORMADOR Y LO ACEPTAMOS EN NUESTRO CORAZON EL PUDE Y ENTRA DE ECHO A OBRAR EN NUESTRA VIDA

Carlos (Jul 7, 2005 6:25:18 PM)

Exacto Juliana, pierden la perspectiva por afiliarse a un único discurso...

Odysseo (Jul 7, 2005 6:25:23 PM)

teologicamente la liturgia evangelica es mas compelta uqe la catolica...

Ludwing (Jul 7, 2005 6:25:25 PM)

bueno esto es como una congregacion de cristianos y no un debate intelectual.

nickyname (Jul 7, 2005 6:25:31 PM)

los argumentos que trae juliana son los tipicos argumentos de quien no ha leido

Escolástico (Jul 7, 2005 6:25:36 PM)

NOS APASIONAMOS porque creemos y defendemos nuestras creencias

Odysseo (Jul 7, 2005 6:25:38 PM)

la eucaristia es solo una parte de la liturgia protestante..

Odysseo (Jul 7, 2005 6:25:45 PM)

es ose lo deben a lutero ya calvino

Linda (Jul 7, 2005 6:25:50 PM)

moderador, me parece que influye mucho! es la manera en que cualquier persona puede alabar a Dios apoyado en la forma biblica en que se hace realmente y no la que te han impuesto toda la vida.

Yair (Jul 7, 2005 6:25:56 PM)

en una época de conformismo en individualismo, una experiencia que da esperanza, sentido de pertenecia a una comunidad refuerzan claramente esas necesidades de todas las personas

karly (Jul 7, 2005 6:26:01 PM)

yo pertenesco a la ccl

Ludwing (Jul 7, 2005 6:26:04 PM)

Magdi eres mujer? ¿eres creyente?

JULIANA (Jul 7, 2005 6:26:10 PM)

Pero defender las creencias no significa creerse perfector y ver al resto como los del "mundo" o si?

Carlos (Jul 7, 2005 6:26:16 PM)

Yo me sé la Biblia de memoria y digo: los argumentos de Juliana son los más sensatos que he visto aquí...

MAGDI (Jul 7, 2005 6:26:20 PM)

ES Q ALABAR A DIOS ES VIVVIR PARA EL NO SOLO ES CANTAR

Ludwing (Jul 7, 2005 6:26:24 PM)

yair tiene claridad.

DIEGO (Jul 7, 2005 6:26:28 PM)

TODOS SON CRISTIANOS?

moderador (Jul 7, 2005 6:26:36 PM)

No diego, hay de todo

karly (Jul 7, 2005 6:26:40 PM)

y todos podemos ver reflejada la gracia de Dios con las alabanzas

MAGDI (Jul 7, 2005 6:26:43 PM)

SI LUDWING

Odysseo (Jul 7, 2005 6:26:48 PM)

lo de la labnaza y la adoracion es otra parte activa de la expresio nde la liturgia protestante.. por eso la iglesia catolica ha comenzado a volver a ella..

moderador (Jul 7, 2005 6:27:14 PM)

Eso, odyseo, es muy interesante: la iglesia catòlica pareciera estar tomando cosas d elos evangelicos. lo mediàtico, por ejemplo, no creen?

Ludwing (Jul 7, 2005 6:27:22 PM)

Ok

MAGDI (Jul 7, 2005 6:27:26 PM)

ES MAS EL UNICO DIGNO DE TODA ALABANZA TODO PODER Y TODO HONOR ES EL

Carlos (Jul 7, 2005 6:27:30 PM)

Miren esto; todos dicen que hay claridad o están de acuerdo, sólo cuando el discurso cristiano es privilegiado, de lo contrario somos unos ignorantes...

nickyname (Jul 7, 2005 6:27:34 PM)

bueno yo me tengo que ir

moderador (Jul 7, 2005 6:27:40 PM)

chao, niky

Escolástico (Jul 7, 2005 6:27:43 PM)

ODYSSEO, la Iglasia Católica ALABA Y ADORA sólo a Dios

Yair (Jul 7, 2005 6:27:48 PM)

Cuando se habla de dios al pareces no se adminten los matices. Estás fuera o dentro. Como decía Escrvá de balaguer: Fuera de la barca no hay salvación

JULIANA (Jul 7, 2005 6:27:56 PM)

exacto

Odysseo (Jul 7, 2005 6:28:00 PM)

no necesariamente, en terminos materialistas tal vez... pero la caso es de fondo... tiene que ver con la forma de intimar con Dios

Yair (Jul 7, 2005 6:28:05 PM)

me quiero casar por la iglesia con Juliana

GospeLNoticias.Com (Jul 7, 2005 6:28:08 PM)

HAY QUE DIFERENIAR ENTRE PROTESTANTES (QUE SON LAS IGLESIAS HISTÓRICAS: PRESBITERIANOS, ANGLICANOS, LUTERANOS Y METODISTAS) Y LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS, QUE SON DE CORRIENTE PENTEOSTAL.

moderador (Jul 7, 2005 6:28:25 PM)

es cierto, que hay esa diferencia., Pero las que crecen son las pentecostales, por què?

karly (Jul 7, 2005 6:28:29 PM)

muy bien maggi

Escolástico (Jul 7, 2005 6:28:34 PM)

NICKYNAME. Hasta luego amigo

Odysseo (Jul 7, 2005 6:28:40 PM)

equivocado escolastico,, pero creo que este no es el espacio para discutir eso...

MAGDI (Jul 7, 2005 6:28:44 PM)

ERROR ESCOLASTICO

MAGDI (Jul 7, 2005 6:28:49 PM)

ELLOS ALABAN Y ADORAN IMAGENES Y EL NO ES UNA IMAGEN ES VERDAD

JULIANA (Jul 7, 2005 6:28:52 PM)

Me parece que la pasión, sea por lo que sea, impide ver las cosas de manera clara y objetiva

Odysseo (Jul 7, 2005 6:28:56 PM)

es buena la presicion de gospel... aunque en terminos genrales son el mismo grupo

Ludwing (Jul 7, 2005 6:29:00 PM)

JULIANA PARECE SER UNA BUENA CRISTIANA CON UN TOQUE DE REALISMO MAGICO,

GospeLNoticias.Com (Jul 7, 2005 6:29:05 PM)

POR SU "SENSACIONLISMO"

Carlos (Jul 7, 2005 6:29:08 PM)

Juanita: porque creen que la verdadera adoración a Dios se debe hacer como en el pentecostes

Catalina (Jul 7, 2005 6:29:12 PM)

QUE PENA CON GOSPEL, PERO ESTA EQUIVOCADO LAS QUE NOMBRASTE SON FUNDAMNETASLISTA Y LOS TESTIGOS DE JEHOVA SON HISTORICAS

karly (Jul 7, 2005 6:29:15 PM)

por que se cree en esritu santo

Odysseo (Jul 7, 2005 6:29:16 PM)

eso implica que partede dicho modelo, una vez contrastado con la idisincracia latina, haya sido aceptado como rasgo particular

GospeLNoticias.Com (Jul 7, 2005 6:29:22 PM)

EN CAMBIO LAS HISTÓRICAS, SE QUEDARON EN SU "MONÓTONA" LITURGIA

Escolástico (Jul 7, 2005 6:29:27 PM)

MAGDI, los católicos adoran a Dios, y alaban a ciertos santos representados en imágenes

GospeLNoticias.Com (Jul 7, 2005 6:29:29 PM)

NO

Odysseo (Jul 7, 2005 6:29:33 PM)

las pentecostales crecen porque se enfocan en la comuniopn con el espiritu santo a traves de los dones del mismo...

Yair (Jul 7, 2005 6:29:50 PM)

soy homosexual y lo admito no tento verguenza ni reparo alguno

GospeLNoticias.Com (Jul 7, 2005 6:29:53 PM)

LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ, NI LOS MORMONES, SON CRISTIANOS

MaríadelC (Jul 7, 2005 6:29:55 PM)

Hola

moderador (Jul 7, 2005 6:29:58 PM)

hola

Odysseo (Jul 7, 2005 6:30:05 PM)

eso llama la atencio nde la gente...

Carlos (Jul 7, 2005 6:30:09 PM)

entonces hablan en lenguas y hacen exorcismos y esas cosas....

karly (Jul 7, 2005 6:30:14 PM)

yo me tengo que acostar ya hermanos en cristo

moderador (Jul 7, 2005 6:30:18 PM)

adios, karly

MIGUEL (Jul 7, 2005 6:30:24 PM)

La influencia, doctora leon es la manifestacion del espiritu santo.Cuando el Espiritu santo, colma los corazones humanos, se expresa de distintas maneras, y la emocion y euforia que experimentan los cristianos se logra desde el mismo momento en que reciben al espiritu. Aunque si es cierto que las alegrias y emociones durante el culto atren a los ams jovenes. Usted puede ver personas ancianas, que no habalaban, vivian en el autismo y ahora son las que participan mas activamente en los cultos.

Odysseo (Jul 7, 2005 6:30:37 PM)

es un vivencia de la igleisa primitiva del libro de lo hechos, pero no es caduca

MAGDI (Jul 7, 2005 6:30:41 PM)

EXACTO ESCOLASTICO Y LA BIBLIA DICE MUY CLARO NO HARAS IMAGENES A SEMEJANZA MIA NI DE CERA NI DE BRONCE NI DE ORO

MAGDI (Jul 7, 2005 6:30:48 PM)

NOOOOOOOOOOOOOOOOOO GOSPEL JAMAS

Catalina (Jul 7, 2005 6:30:53 PM)

GOSPEL TE TIENEN BIEN ENTRENADO , HISTORICOS SON LOS QUE TIENE DOCTRINAS ESTABLECIDAS ATRAVES DE LA HISTORIA

Catalina (Jul 7, 2005 6:31:00 PM)

BIEN MAGDI

JULIANA (Jul 7, 2005 6:31:06 PM)

Amo a Dios y creo en que existe...pero creo en lo que el prwedicó, todos somos iguales ante los ojos de Dios, no por ser cristiana soy mejor, ni menos pecadora que el resto...eso es lo que más me aleja del mundo cristiano

GospeLNoticias.Com (Jul 7, 2005 6:31:15 PM)

ESTOS (MORMONES Y TESTIGOS DE JEHOVÁ) NO PUEDES SER CONSIDERADOS HISTÓRICOS, Y SÍ, LOS OTROS (METODISTAS, ANGLICANOS Y LUTERANOS) SON FUNDAMENTALISTAS Y HASTA ORTODOXOS

karly (Jul 7, 2005 6:31:19 PM)

si me quieren escribir eles el