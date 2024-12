¿A qué pacientes se debería atender primero por el coronavirus?

Por la pandemia del coronavirus, a diario se incrementa el número de pacientes que son ingresados a las UCI, más aún si no hay un óptimo control para que las personas cumplan con las medidas de distanciamiento social. Esto trae como consecuencia que los hospitales no den una respuesta oportuna en la atención de pacientes con otro tipo de patologías que revisten alguna gravedad debido a que estos centros médicos llegan al límite de la prestación del servicio.

El 88 % de trabajadores de salud no tiene protección suficiente: estudio

Contexto: El 88 % de trabajadores de salud no tiene protección suficiente: estudio

Es así como surge la inquietud de cómo atender a los pacientes graves, si los respiradores no son suficientes para cubrir el requerimiento y a quién se daría prioridad para atender sus necesidades.

Con el fin de aliviar la responsabilidad del cuerpo médico de revisar el paciente al que va a tratar, la Organización Panamericana de la Salud ha elaborado cuatro pautas que le servirán como guía a los médicos mientras dure la pandemia.

Carla Sáenz, especialista regional en bioética de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que “una pandemia es una situación excepcional y pueden darse situaciones en las que los recursos como ventiladores o camas de cuidados intensivos no son suficientes para atender todas las necesidades de la población”, por lo que el médico debe actuar de manera ética y profesional y atender a todas las personas afectadas, lo cual no es fácil cuando no cuenta con suficientes recursos y/o elementos para atenderlos.