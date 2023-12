¿A qué edad surge el escepticismo sobre Papá Noel?

Un razonamiento ilógico, pero mágico

Muchos niños siguen creyendo en la idea que un hombre grande y con barba baja por la chimenea o se cuela en casa a través de la ventana a dejar regalos. Y no solo en una casa sino en miles y miles de hogares en una sola noche. Pero realmente esto no concuerda con su capacidad de razonamiento general.

“Los niños suelen empezar a distinguir entre fantasía y realidad durante los años preescolares, pero su creencia en la existencia de un Santa Claus mágico y singular suele prolongarse hasta la infancia”, dice Candice Mills, psicóloga de la Universidad de Texas en Dallas (EE. UU.), en declaraciones recogidas por el periódico The Guardian .

Tal y como relata este periódico, Mills empezó a darse cuenta de la “promoción” que versaba sobre la figura de Santa Claus al ser madre. “Sentí un poco de tensión al respecto, porque por un lado animamos a nuestros hijos a ser pensadores científicos y a no engañar a los demás, pero con la historia de Papá Noel, a veces se estira un poco la verdad”, sostiene. “Me preocupaba dar la impresión a mis hijos de que estaba mintiendo, porque sabía que me había disgustado que me mintieran a mi sobre Santa Claus”, añade.