Bogotá | Mujer fue brutalmente golpeada por no dejarse robar su celular

Un nuevo caso de agresión, en medio de un robo, se registró en las últimas horas en la ciudad capital. Una mujer fue golpeada brutalmente por no dejarse robar su teléfono celular, según informaron voceros de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Este caso ocurrió en la localidad de Ciudad Bolívar, de acuerdo con el reporte preliminar de la Policía. Además de golpes, la víctima fue atacada salvajemente con un arma blanca, según contaron testigos del hecho a los patrulleros que registraron el suceso.

El reporte de las autoridades policiales indica que el delincuente atacó a la mujer con un cuchillo, además la golpeó en repetidas ocasiones dejándole hematomas en la cara y una cortada en uno de sus pies. El sujeto logró escabullirse con el celular, pero a los pocos minutos fue capturado y dejado a disposición de las autoridades competentes, registró el noticiero RCN Radio.

Usme| El Cuadrante 9 realizando labores de patrullaje es abordado por un ciudadano, el cual manifiesta que dos sujetos le habían hurtado su teléfono celular intimidándolo, se interceptan los sujetos y se lograr la captura recuperando el celular. #BogotáZonaSegura pic.twitter.com/yCgtHZz2lQ — Mayor General Eliécer Camacho Jiménez (@PoliciaBogota) February 27, 2022

Los “raponazos” o robo de celulares en las calles son el pan de cada día en Bogotá, según denuncian a diario los ciudadanos.

Este domingo 27 de febrero, la periodista Lorena Linares Munar denunció por redes sociales que fue víctima de hurto y, además, resultó herida en su rostro luego de recibir un volante con publicidad política en el sector de Los Héroes, específicamente en la calle 80 con autopista Norte.

Luego de hacer unas diligencias en el sector, la periodista fue abordada en el espacio que divide los carriles de Transmilenio y vehículos particulares, por un grupo de seis jóvenes extranjeros, cinco hombres y una mujer.

“Me preguntaron si ya tenía candidato para las elecciones y me pasaron un volante. Cuando yo recibo el volante, uno de ellos me sopló un polvillo. No creo que fuera escopolamina, porque cuando yo lo sentí en el rosto era un polvo bastante picante”, contó la periodista a SEMANA.

Inmediatamente, la comunicadora supo que la iban a robar. Según relató a este medio alcanzó a reaccionar y se ajustó bien el tapabocas ya que lo tenía a medio poner, porque acaba de consumir alimentos. En medio de la situación, “sentí un cuchillo y me dijeron que les pasara todo lo que tenía”, dijo indignada.

Sorprendida por esta nueva modalidad de robo, la periodista aseguró a SEMANA que las personas le dieron confianza en un comienzo, ya que tenían unas chaquetas negras con azul, con unos logos “creíbles”. Los delincuentes le quitaron una chaqueta (de un costo aproximado de dos millones de pesos), un celular, grabadoras y otros objetos personales.

Incluso, como puso resistencia para que no le hurtaran otro celular que tenía en ese momento, le dieron un golpe con un elemento contundente que le abrió la ceja derecha y le dejó un morado alrededor de su ojo.

Ante la preocupación de los ciudadanos por la inseguridad en Bogotá, la Policía Metropolitana informó que los homicidios y hurtos disminuyeron en febrero de 2022.

Así lo precisó el coronel Helbert Benavides, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, al canal RCN. La fuente policial indicó que se vienen haciendo unos trabajos estratégicos, y que tienen un importante ejercicio en materia de investigación criminal con las unidades de inteligencia, con el fin de desarticular las diferentes organizaciones criminales que operan en la ciudad capital.

Benavides aseguró que están trabajando en los sectores más críticos para evitar que los ciudadanos sean víctimas de la delincuencia. “Es así que durante febrero presentamos una reducción del 16% en el delito de homicidio”, precisó el coronel al citado medio televisivo.

El vocero de la Policía Metropolitana de Bogotá dijo que se realizaron más de 5.000 capturas en lo que va de 2022. “Hemos recuperado 114 vehículos y 145 motocicletas y también un importante resultado de 186 armas de fuego ilegales que se han aprehendido”, indicó Benavides.