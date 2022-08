Buscan a Blanca Riveros Sánchez, joven desaparecida en Bogotá

Desde el pasado domino 22 de agosto, la joven Blanca Gisela Riveros Sánchez se encuentra desaparecida, situación que tiene preocupados a sus familiares y amigos.

La joven, de 16 años de edad, fue vista por la última vez en el barrio La Estrella de Ciudad Bolívar, en horas de la tarde del domingo.

En diálogo con SEMANA, Óscar Riveros, el padre de la menor, manifestó que él salió de la casa en la que conviven los dos a hacer unas vueltas sobre las 2:00 de la tarde, mientras que ella se quedó en la residencia. Posteriormente, cuando regresó encontró la puerta abierta y no había rastro de su hija.

Señaló que en la vivienda no se registró un hurto. Agregó que la menor no se llevó su ropa ni elementos personales.

Riveros manifestó que ese día ella vestía una sudadera negra con franjas blancas y tenis rosados. Entre sus rasgos físicos afirmó que es de piel trigueña, mide entre 1,55 y 1,58 m, tiene el cabello lacio y los ojos café. Señaló, además, que tiene una cicatriz particular, una mancha en el cuello, y tiene un tatuaje en uno de sus brazos con el nombre Milena.

El padre de la joven pidió el apoyo de las autoridades para dar pronto con el paradero de la menor. Así mismo, dio su número de teléfono para quien tenga información sobre el caso se la suministre. El número es 3142395457.

“En este momento me encuentro desesperado, preocupado. No tenemos ninguna información, si alguien la ve y la reconoce, me puede marcar”, expresó Óscar Riveros en un video compartido en redes sociales por el concejal de Bogotá Luis Carlos Leal.

🆘¡Ayúdanos a encontrar a Blanca Riveros!🆘



Fue vista la última vez en el Barrio La Estrella de Ciudad Bolívar. Viste sudadera negra con franjas blancas y tenis rosados, es de piel morena, cabello largo y mide 1.56cm.



¡RT! 🔁#BuscarlasHastaEncontrarlas pic.twitter.com/ApZWisP7xx — Luis Carlos Leal A🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@LuisCarlosLealA) August 24, 2022