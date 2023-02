Cortes de energía para Bogotá este viernes, 3 de febrero

En su página web, la empresa ENEL Colombia informó los puntos de Bogotá donde realizarán mantenimiento en las plantas eléctricas para el viernes 3 de enero de 2023. Los ajustes serán desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde. Aunque afirman que pueden presentarse cambios de horarios o cancelaciones.

Como sugerencia, la compañía les pidió a los ciudadanos que desconecten sus electrodomésticos durante los cortes del servicio, para que no se vean afectados durante y después del mantenimiento.

Los cortes de luz serán los siguientes:

Los cortes de luz serán por mantenimiento. - Foto: Getty Images

Bosa:

Barrio Las Margaritas: Desde las 7:15 a.m. hasta las 4:45 pm. Entre la calle 58 sur hasta la calle 60 sur entre carreras 94 y 96.

Barrio San Bernardino XIX: Desde las 8:45 a.m. hasta las 5:30p.m. Entre la calle 72 sur hasta la calle 74 sur entre carreras 94 y 96.

San Cristóbal:

Barrio Altos del Zuque: Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. Entre la calle 44 sur a calle 46 sur en la carrera 18.

Usme:

Barrio La Fiscala Norte: Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:30 p.m. Entre las calles 58 y 60 sur con carreras 0 este y carrera 2 este.

Kennedy:

Barrio La Cecilia: Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. Entre las calles 56 sur hasta la calle 58 sur entre las carreras 76 y 78.

Barrio Las Margaritas: Desde las 8:45 a.m. hasta las 5:30 p.m. Entre la carreras 90 y 92 con calles 42 sur y 44 sur.

Barrio Gran Britalia I: Desde las 12:30 p.m. hasta las 5:00 p.m. Entre la calle 84 con carrera 86 hasta las calles 42 sur y 44 sur.

Barrio Luisitania: Desde las 2:00 p.m. hasta las 4:30 p.m. Desde la calle 8 hasta calle 10 entre carreras 67 y 69.

Fontibón:

Barrio Salitre Occidental: Desde las 07:00 a.m. hasta las 08:30 a.m. Entre carreras 67 y 69 hasta calles 24 26.

Puente Aranda:

La localidad de Puente Aranda será la que más cortes de luz tendrá. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Barrio Gorgonzola: Desde las 07:00 a.m. hasta las 08:30 a.m. Entre calles 11 y 13 con carreras 46 y 48.

Barrio Puente Aranda: Desde las 07:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. Entre carreras 53 y 59 con calles 12 y 15.

Barrio San Francisco: Desde las 09:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. Desde la calle 4 y calle 6 con carreras 42 y 48.

Barrio Industrial Centenario: Desde las 11:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.. Entre calles 17 y 19 con carreras 40 y 43.

Barrio Centro Industrial: Desde las 2:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 61 y carrera 66.

Barrio Ortezal: Desde las 2:00 p.m hasta las 5:30 p.m. Desde calles 19 y 21 con carreras 41 y 43.

Barrio El Ejido: Desde las 4:00 p.m. hasta las 5:30 p.m.. Desde calles 12 y 14 con carreras 46 y 48.

Barrio La Pradera: Desde las 4:00 p.m. hasta las 5:30 p.m.. De la carrera 64 a carrera 66 entre calle 4 a calle 6.

Teusaquillo:

Barrio El Recuerdo: Desde las 07:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. Desde las calles 24 y 26 con cerreras 32 y 41.

Barrio Ciudad Salitre Nor -Oriental: Desde las 09:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. De la calle 25 a calle 27 entre carrera 61 a carrera 63.

Engativá:

Barrio Villas de Granada: Desde las 08:15 a.m. hasta las 5:15 p.m. Desde la carreras 32 y 35 entre calles 8 y 11.

Por su parte, las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Tunjuelito, Suba, Barrios Unidos, Los Mártires, Antonio Nariño, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz no presentarán cortes de luz.

Investigación a ENEL Colombia por irregularidades

Contraloría Distrital empezó un proceso de control y vigilancia contra ENEL Colombia. - Foto: Contraloría de Bogotá

El pasado 12 de enero, la Contraloría Distrital informó que revisaría mediante el control y la vigilancia fiscal a ENEL Colombia y a la Empresa de Acueducto de Bogotá por presuntas irregularidades económicas, correspondientes a 1.3 billones de pesos.

Con respecto a la compañía del servicio de la luz, la entidad informó que se inició una auditoria de seguimiento a los contratos de operación y mantenimiento de las plantas de generación de energía hidráulica y termoeléctricas, las cuales cuentan con una inversión de recursos superior a $1.1 billones de pesos.

Adicionalmente, el ente de control también investigará el Grupo de Energía de Bogotá en relación con el cumplimiento de la normatividad ambiental, inversiones realizadas en el país. La vigilancia se realizará mediante la revisión de los estados financieros y el desarrollo contractual de la vigencia 2022 que suma más de $241 mil millones, debido a que a Bogotá le pertenece el 65% de la entidad.