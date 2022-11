Cortes de luz en Bogotá para este martes 29 de noviembre

Para este martes 29 de noviembre, Enel Colombia programó una serie de cortes del servicio de energía para la realización de labores de mantenimiento y reparación de la red eléctrica.

Los cortes pueden tener duraciones entre las 2 y las 8 horas, por lo que se recomienda contar con un plan B en caso de necesitar la energía en ese lapso de tiempo.

Igualmente, es clave seguir recomendaciones que hace la compañía, como: durante la realización de los mantenimientos compartidos por la entidad se destaca mantener los electrodomésticos y aparatos electrónicos desconectados para evitar daños, planear la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración para prevenir que se dañen y permitir la entrada del personal técnico de la compañía a edificios o conjuntos, verificando su identificación y que la visita corresponda a la programación publicada por Enel Codensa.

Estos son los cortes programados, de acuerdo con la página de la Alcaldía de Bogotá:

Localidad Bosa

Desde las 07:00 a.m. hasta las 15:30 p.m. De la Cr.79 a Cr.81 entre CI. 70 sur a CI.73 sur, barrio El Retazo.

Desde las 07:00 a.m. hasta las 17:30 p.m. De la CI.68 sur a CI.72 sur entre Cr.85 a Cr.89, barrio La Independencia.

Desde las 07:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. De la Cr. 87 a Cr. 90 entre CI. 55 sur a CI. 60 sur, barrio La Libertad.

Desde las 07:30 a.m. hasta las 13:00 p.m. De la Cr.76 a Cr.78 entre CL.64 sur a CI.66 sur, barrio Gualoche.

Desde las 09:00 a.m. hasta las 17:30 p.m. De la CI.48 sur a CI.55 sur entre Cr.86 a Cr. 88, barrio Brasilia.

Desde las 09:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. De la CI.73 sur a CI. 75 sur entre Cr.77 a Cr.79, barrio Villa Any I.

Desde las 11:00 a.m. hasta las 17:30 p.m. De la Cr.85 a Cr.88 entre CI.65 sur a CI.70 sur, barrio San Pedro.

Desde las 15:00 p.m. hasta las 17:30 p.m. De la CI.66 sur a CI.68 sur entre Cr. 77 a Cr.79, barrio San Pablo Bosa.

Desde las 16:00 p.m. hasta las 17:30 p.m. De la Cr.79 a Cr.81 entre CI. 72 sur a CI. 74 sur, barrio Gran Colombiana.

Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 07:00 a.m. hasta las 17:30 p.m. De la CI.68 sur a CI.70 sur entre Cr.62 a Cr.64, barrio Atlanta.

Localidad Tunjuelito

Desde las 07:00 a.m. hasta las 17:30 p.m. De la CI.66 sur a CI.70 sur entre Cr.62 a Cr.65, barrio Isla del Sol.

Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 08:00 a.m. hasta las 17:45 p.m. De la CI.64 sur a CI.66 sur entre Cr.17 a Cr. 19, barrio Gibraltar Sur.

Localidad Usme

Desde las 08:15 a.m. hasta las 17:00 p.m. De la CI.136 sur a CI.138 sur entre Cr.10 a Cr.12, barrio La Reliquia.

Localidad San Cristóbal

Desde las 09:00 a.m. hasta las 16:00 p.m. De la CI.31 sur a CI. 33 sur entre Cr.0 este a Cr.2 este, barrio Bello Horizonte.

Localidad Engativá

Desde las 08:00 a.m. hasta las 17:00 p.m. De la Cr.84 a Cr.86 entre CI.51 a CI.53, barrio San Ignacio.

Desde las 08:15 a.m. hasta las 17:00 p.m. De la CI. 51 a CI.53 entre Cr. 77 a Cr.79, barrio Santa Cecilia

Localidad Fontibón

Desde las 13:00 p.m. hasta las 18:00 p.m. De la Cr.88 a Cr. 90 entre CI.21 a CI.23, barrio Ferrocaja Fontibón.

Localidad Usaquén

Desde las 08:45 a.m. hasta las 17:00 p.m. De la Cr. 10 a Cr.14 entre CI.111 a CI. 115, barrio Molinos Norte.