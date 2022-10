El plan que tiene Caracol Televisión para levantar el ‘rating’, ¿funcionará?

Caracol Televisión se ha destacado en los últimos años por los buenos números que ha dado en materia de rating, pero en las últimas semanas una producción de su competencia los ha puesto a tambalear. En las tardes sigue manteniendo su hegemonía y quiere seguir haciéndolo, por lo que anunció que sacará un as bajo la manga.

Los colombianos se acostumbraron a ver repeticiones de telenovelas en las tardes. Eso fue uno de los recuerdos que dejó la pandemia de covid-19. Y es que ‘Tu voz estéreo’, uno de los programas más vistos en la franja matinal, fue reemplazado por el programa ‘Prevención y acción’ que emitía el gobierno del expresidente Iván Duque.

Desde ese entonces, Caracol Televisión ha comenzado a repetir varias de sus clásicas telenovelas. En las tardes le ha ido bien con Las hermanitas Calle, producción que lidera el rating de esta franja con 5,71 puntos; le sigue Una parte de mí, con 5,70, y el top 3 lo cierra Si nos dejan, con 5,09.

Esta semana, el canal anunció que volvería a trasmitir ‘Oye bonita’, una producción que se estrenó hace 14 años y que fue protagonizada por Karoll Márquez y Diana Hoyos. La historia se centra en el sueño que tiene un joven conocido como Monchi Maestre, quien lucha por sus sueños de ser un reconocido cantante.

Este joven vive una serie de aventuras y también experimenta un apasionado romance con una joven llamada Diana, interpretada por la actriz Diana Hoyos. Otro detalle que enganchó a la audiencia cuando esta telenovela se estrenó fue que el protagonista interpretó varios de los temas más icónicos del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz.

Reacciones

Luego de que el canal dio a conocer la noticia, fueron varias las reacciones a favor y en contra. Entre los comentarios estaban los que decían que se la volverían a ver. “Excelente”, “la quiero en Netflix”, “la repetiré”, “me encanta”, “por fin”.

Otros, por su parte, pidieron que la parrilla de las tardes sea renovada con otras producciones. Unos se atrevieron a recomendar que en vez de estar repitiendo producciones nacionales le apuesten a los dramas turcos nuevamente.

Otros usuarios hicieron una petición especial. “Que vuelva ‘Tu voz estéreo’”. Hasta el momento no se sabe cuándo será el reestreno de esta producción, pero será la que reemplace a ‘Las hermanitas Calle’.

Actriz de ‘Betty, la fea’ lleva más de 10 años de abstinencia sexual

Esta es la historia de la actriz Marcela Posada, quien interpretó a Sandra ‘La Jirafa’, una de las integrantes del famoso “cuartel de las feas” de la telenovela Yo soy Betty, la fea, protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

Hace un tiempo, la famosa decidió abrir su corazón para hablar sobre su vida amorosa y reveló que desde hace más de diez años decidió estar sola como muestra de amor propio. Esta confesión la hizo en medio de una entrevista para el programa de entretenimiento La Movida, de RCN.

En este espacio televisivo, Posada también manifestó que pese a estar sola durante tanto tiempo, no estaba interesada en amores pasajeros y menos en citas. “Me siento feliz, me siento tranquila. También es una decisión de amor propio. Lo hago porque me quiero”, aseguró.

“Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco. Si me llega, lo rechazo, porque realmente me siento bien así. Yo sé que hay personas que lo necesitan para vivir y necesitan tener vida de pareja. Yo, Marcela Posada, no lo necesito”, concluyó la famosa.