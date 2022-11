“Es otra catástrofe anunciada y no queremos más catástrofes”: vecinos en La Calera por posible caída de árboles

La Calera ha sido noticia en las últimas horas, por lo sucedido en la vía que conecta con Bogotá. Pero además de la tragedia y emergencia que se vivió allí, en otro sector, en el barrio San Isidro, la comunidad está alerta porque un eucalipto gigante puede caerse.

Es que como lo relató José Reyes, con papeles en mano y señalando el árbol, “la tierra se afloja mucho por las lluvias y un árbol de ese tamaño, con esos años de antigüedad, se viene, ya nos pasó una vez. Hay bastantes casas, la carretera, los peatones, los ciclistas, el transporte público. Todos estamos en alto riesgo ahí”.

La petición puntual, aseguró, es para uno de los equipos que están cerca de la zona, atendiendo la emergencia. “Para dirigirnos al Jardín Botánico, para que nos agilice la poda de este árbol. Tenemos el visto bueno de la CAR, desde 2019, ya que corren bastante riesgo estas casas. Y están podando por el CAI, esperamos que nos agilicen”.

Insistió en que tienen los permisos para talar el árbol. “Quien nos ha puesto trabas es Jardín Botánico, porque ya tenemos el visto bueno de la CAR. Pedimos la colaboración, porque tienen todos los equipos, de grúa y motosierra. Es otra catástrofe anunciada y no queremos más catástrofes, concluyó Reyes.

Más de 200 personas trabajan en la búsqueda del hombre desaparecido en La Calera

Sobre las 2:00 de la tarde de este lunes 14 de noviembre, la alcaldesa de la capital, entregó la última actualización de las labores de rescate.

“Desafortunadamente, no tenemos la ubicación de la persona que está desaparecida. Yo personalmente he estado presidiendo el punto de Arboretto. Tenemos concentradas más de 200 personas, cuatro equipos profesionales de rescate, Ejército, Bomberos, Policía y Defensa Civil. Estamos dándole con toda. Todavía no tenemos buenas noticias, pero seguimos trabajando”, precisó.

Respecto, a la oportuna gestión del inicio de la búsqueda, confirmó que aumentaron la capacidad. “Desde ayer se está buscando. Hoy tenemos más gente, muchos más equipos de rescate. Ayer teníamos entre 30 y 40 personas, hoy tenemos 200. Yo he hablado con la hija, con la esposa, he estado al lado de ellas”.

También relató que los demás trabajos han avanzado con normalidad. “El clima nos ha ayudado toda la mañana, tiempo seco, entonces hemos podido trabajar sin novedad. Con drones del Ejército, Policía e Idiger ya hicimos la verificación de toda la parte alta de la montaña y no tenemos bolsones de agua ni represamiento. Es una gran noticia porque nos alivia cualquier riesgo adicional que se pudiera presentar cuando vuelva a llover.”

Asimismo, señaló que las otras labores se desarrollan con normalidad.

“En los cuatro puntos donde distribuimos la maquinaria todo mundo está trabajando sin novedad. Vamos bien. Hemos estado concentrados en remover escombros, en talar árboles que generan riesgo, en desenergizar puntos que tienen postes caídos”.

Respecto a la vía, confirmó que no está habilitada para tránsito general.

“Todavía no. La vía a La Calera seguirá cerrada. No tenemos informe de cuándo se podría abrir. Tenemos muchos árboles por talar, por trasladar y material por remover. Hasta este PMU no tenemos informe. Muy seguramente mañana, por lo menos seguirá cerrada”, explicó.

Ante el panorama del inicio común de la semana este martes, con cientos de personas que se dirigen a sus trabajos o lugares de estudio, insistió en que, por ahora, no habrá paso.

“No podemos dejar pasar a la gente por una vía que tenga riesgo. De manera que primero la vida. Mientras la vía no tenga condiciones seguras de riesgo, no habrá tránsito por la vía”, concluyó.