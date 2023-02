“Está peor que Neymar”, le dicen a una mujer que intentó fingir agresión, todo quedó grabado

En presencia de la autoridad, la mujer simuló una supuesta agresión, sin embargo, no contó con que su actuación que se haría viral.

Las redes sociales y plataformas digitales se han convertido en espacios por excelencia para que personas de todo el mundo compartan una amplia diversidad de contenidos. En ocasiones, estos resultan tan llamativos que no tardan en volverse virales, alcanzando una masiva audiencia en el ecosistema digital.

En esta oportunidad, una curiosa situación quedó registrada en video y ya es viral en redes sociales. Las imágenes muestran el momento en que una mujer abre la puerta de la que sería su vivienda, sin embargo, al percatarse de que la policía estaba presente, simuló una supuesta agresión.

Aunque se desconoce el lugar, fecha y contexto en que ocurrieron los hechos, fue la actuación de la mujer lo que llamó la atención de los internautas. “Ay, me aporrearon”, gritó la mujer al tiempo que se lanzó al piso.

No obstante, las imágenes mostraron con claridad que absolutamente nadie “aporreó” a la mujer, a pesar de que así lo había exclamado. “Vea, está grabado”, se le escuchó decir a uno de los presentes.

La autoridad tampoco comió cuento y le respondió con humor a la presunta víctima. “Está peor que Neymar”, dijo el policía, comparando a la mujer con el futbolista brasileño, quien es conocido por exagerar cuando recibe un contacto dentro del campo de juego.

El policía se pilló la actuación de la mujer y le respondió sarcásticamente. - Foto: Capturas de pantalla tomadas de TikTok @la_piguaa

El video acumula más e 4,7 millones de reproducciones en la plataforma TikTok, además, ha sido replicado en otras redes sociales, como Twitter y Facebook.

La publicación también suma más de 311 mil ‘me gusta’ y ha recibido miles de comentarios. “La gente se burla y ni siquiera vieron el policía invisible”; “ella ve el futuro”; “la mamá de Neymar”; “jajaja hasta el perrito quedó confundido”; “el perro iba a atacar y dijo, ‘espere, eso fue de atrás’”; “hay que revisar el VAR, seguro que fue al balón”, dicen algunas de las opiniones destacadas.

Un guardia de seguridad se apropia de TransMilenio para evitar colados

A través de las redes sociales se ha vuelto viral un compilado de videos de un hombre que se coloca un uniforme de celador con el objetivo de enfrentar a las personas que ingresan a TransMilenio sin pagar el pasaje.

Se trata de un creador de contenido, identificado como El conquista TV, el cual ha llamado a su personaje el ‘Vigilante loco’ y ha logrado grabar diferentes episodios, donde asegura que su principal propósito es que las personas tengan cultura ciudadana.

Sin embargo, su iniciativa ha pasado por diferentes situaciones que le han impedido continuar, ya que afirma que ha recibido varias amenazas.

Vigilante regaña a los usuarios que no pagan el pasaje. - Foto: Captura de pantalla Facebook El conquista tv

“Hace mucho no subo nada porque está en riesgo mi integridad física y por eso he dejado de grabar, pero si recibo su apoyo me voy a motivar”, indicó.

No obstante, les plantea la posibilidad a sus seguidores de continuar con el personaje, por el hecho de que, según él, el mensaje siempre debe ser directo, siendo una de las razones de la molestia de varias personas.

“Mi idea es crear cultura ciudadana, que empecemos a pensar diferente y nuestros hijos también, no les prometo nada, pero ustedes me motivan a seguir. Para cambiar el país hay que empezar por uno”, agregó.

Así como hay personas que lo han amenazado, varios usuarios en TikTok y Facebook se han encargado de felicitarlo, a tal punto de asegurar que debería ser contratado por el sistema masivo de transporte, debido a que se enfrenta a los ciudadanos que se cuelan en el TransMilenio.

“Aplaudo a este señor y lo felicito”; “Esto sí es contenido”; “Me encanta que eduque a la gente”; “Que Claudia López lo contrate”; “Eso es lo que debemos buscar”; “Esa es la gente que se necesita tener en las estaciones de TransMilenio” y “Alguien debe reconocer esa labor” son algunos de los comentarios que recibe.

Vigilante quiere que las personas paguen el pasaje de TransMilenio - Foto: Captura de pantalla Facebook El conquista tv

Asimismo, sus frases han logrado ser virales y han hecho que el hombre tenga reconocimiento por las insistentes peleas con los demás ciudadanos, para que se respete el sistema.