Fuerte choque de TransMilenio en la Caracas dejó tres personas heridas

La tranquilidad de las operaciones del sistema de transporte masivo TransMilenio se vio afectada por un accidente que se presentó a las 8:10 de la mañana de este martes 12 de julio en la troncal de la Av. Caracas.

Según informó la empresa, el choque se presentó en la calle 31, lo cual causó traumas en la movilidad de los pasajeros y conductores que transitan por este sector de Bogotá.

“Reporte de accidente vehicular entre dos buses troncales en la Calle 31 con Av. Caracas. Tres personas lesionadas (incluido un conductor). Por la novedad flota congestión sale al carril mixto entre las calles 26 y 34. Ambulancia en el punto”, publicó TransMilenio en su cuenta oficial de Twitter.

Reporte de accidente vehicular entre dos buses troncales en la Calle 31 con Av Caracas. Tres personas lesionadas (incluido un conductor). Por la novedad flota congestión sale al carril mixto entre las calles 26 y 34. Ambulancia en el punto. pic.twitter.com/H5bfToMf2s — TransMilenio (@TransMilenio) July 12, 2022

Las tres personas involucradas en el accidente fueron atendidos por personal de salud que los trasladó a centros asistenciales cercanos a la zona para valorarlos. Afortunadamente, el siniestro no dejó víctimas mortales y la movilidad se recuperó a las 9 de la mañana, tanto en la calzada de TransMilenio como en la tráfico vehicular.

Concejo de Bogotá abordará desangre financiero en TM

Los ciudadanos que pagan su pasaje se quedan impávidos ante el ‘colado’ o persona que se sube por encima del torniquete, sin aportar lo que vale el trayecto que va a recorrer el infractor.

Muchas veces, los miembros de la Policía que hacen presencia en las estaciones de TransMilenio o los funcionarios de la operadora de transporte o no se dan cuenta, o se hacen los de la vista gorda, ante la imposibilidad de hacer algo para frenar la evasión en el pago del servicio, lo que genera una ola de afectaciones.

El que paga el pasaje se siente incómodo, ‘medio tumbado’, pues no hay derecho a que unos sí paguen y otros no; las finanzas públicas van afectándose, pues no se recauda lo suficiente para financiar la operación del transporte público. Al final de la cadena, los ciudadanos que aportan impuestos son los que terminan con la carga, pues la plata tiene que salir de algún lado. Para abordar el espinoso tema, la concejala Lucía Bastidas, de la mano de ProBogotá, realizará este martes un gran foro denominado ‘Hablemos de la evasión, aproximación al fenómeno y a la problemática para TransMilenio’.

El evento tendrá lugar en el Club El Nogal de la capital del país y parte de una línea de base numérica muy preocupante: en 2019, la evasión en TransMilenio fue estimada en 15,36 %, lo que implica que de 100 usuarios que utilizan el sistema, aproximadamente 15 evaden el pago del pasaje. Entre suma y suma el hueco es enorme y los diagnósticos están, pero no las soluciones.

Así, existen estudios, como el realizado en la Universidad Nacional, según el cual el 10,45 % del total de la evasión del sistema se da por medio de los torniquetes, es decir, prácticamente a los ojos de todos. Existe otro 4,91 % que se produce a través de otras entradas: desde el que se le tira a los carros por la avenida para subirse por una de las puertas de embarque y desembarque, hasta el que se pasa pegado al cuerpo del otro o detiene el giro del torniquete para aprovecharse del que pagó adelante.