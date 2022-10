Iván Márquez está lúcido y quiere la paz: esta y otras dos noticias importantes del día, presentadas por Juanita Gómez

De las noticias presentadas por el equipo de Juanita Gómez este 12 de octubre forman parte los presuntos nexos de la Policía con el Tren de Aragua y la denuncia constitucional contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por los que al parecer son actos de corrupción.

1. Iván Márquez está vivo

Aunque meses atrás fue dado por muerto, luego de unos bombardeos en territorio venezolano, este 12 de octubre se confirmó que el jefe de la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las Farc, está vivo, lúcido y con disposición de paz.

Quien brindó la noticia fue el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en conversación con Blu Radio, al afirmar: “Iván Márquez está vivo, lúcido y consciente”. Aunque en rueda de prensa, en la que SEMANA fue uno de los asistentes, brindó más detalles: “Se trata de una exploración, él manifestó su disposición y la de su organización de hacer parte de la paz total”.

Conforme con el comisionado, días atrás, más de diez grupos armados ilegales comenzaron la aplicación de un cese unilateral al fuego en varias regiones del país, situación que, según el funcionario de la Presidencia, abona el camino para un cese multilateral.

“Se han sumado ya varios grupos, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, están las AGC (Clan del Golfo), están varias oficinas de ciudades y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cada grupo, con su propia identidad, naturaleza y motivación, está expresando su disposición a ser parte de la paz total. En esta fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturar y vamos avanzando”, dijo Danilo Rueda.

2. Un policía, relacionado con el Tren de Aragua

Entre las noticias más importantes de este 12 de octubre sobresale que el Tren de Aragua, una de las bandas delincuenciales más temidas, a la que se le atribuyen los casos de cuerpos embolsados en Bogotá, haya tenido como uno de sus hombres al servicio a un miembro de la Policía, como lo supo en exclusiva SEMANA.

En el marco de las investigaciones que se adelantan contra esa organización criminal, señalada de los casos de personas secuestradas, torturadas y asesinadas, se detalla una peligrosa alianza entre la ley y el crimen. Un teniente de la Policía, comandante en un CAI de la localidad de Kennedy, era socio de los asesinos.

La información que tienen los investigadores y que conoció SEMANA indica que el teniente, cuyo nombre este medio se reserva, entregaba información importante a la organización criminal para adelantar sus actividades delictivas en la jurisdicción que tenía por competencia vigilar y donde la comunidad, incluso sus propios compañeros en la Policía, le confiaron como comandante del CAI.

3. Pedro Castillo, denunciado por la Fiscalía

Otra noticia destacada es internacional y tiene que ver con el presidente de Perú, Pedro Castillo. Este miércoles, la Fiscalía de ese país presentó formalmente una denuncia constitucional en la que se señala al jefe de Estado de ser el cabecilla de una red criminal de tráfico de influencias.

“Se han hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”, informó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en redes sociales.

El Congreso deberá debatir en los próximos días la denuncia que puede conllevar la suspensión de Castillo, para lo cual necesita 66 de los 130 votos de la cámara.

La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, negó irregularidades en su gestión y afirmó ante una comisión investigadora del Congreso que existe un supuesto plan parlamentario para sacarlos del poder a ella y a Castillo.

“Algunos sectores políticos pretenden primero inhabilitar a la vicepresidenta para luego intentar nuevamente la vacancia o quizás inhabilitación y suspensión del señor presidente”, aseguró Boluarte sobre el supuesto plan en marcha.

Por su parte, Pedro Castillo se ha defendido, y, ahora, tropas militares rodean el Palacio presidencial en medio de graves denuncias de un presunto golpe de Estado.