Luis Alfredo Garavito no saldría de la cárcel pese a grave enfermedad, esa sería su voluntad

Hace unos días se conoció una imagen de Luis Alfredo Garavito, quien se encuentra detenido desde hace varios años en la cárcel Tramacúa en Valledupar, en la que se pueden evidenciar los estragos que le ha generado el cáncer que le fue detectado durante su permanencia en el centro penitenciario.

Y aunque la enfermedad le hizo perder su ojo izquierdo y requiere de una atención especializada, quien es considerado uno de los máximos asesinos seriales y violadores de niños del país no estaría dispuesto a salir de la cárcel, como se rumoró en los días recientes.

Garavito, conocido como La Bestia, fue condenado a 40 años de prisión por la violación y muerte de al menos 200 menores de edad en el país, pero al igual que en 2021 cuando pudo haber recuperado la libertad luego de cumplir las tres quintas partes de la pena, habría manifestado su intención de permanecer en el centro penitenciario pese a su estado de salud.

El hombre, quien cumplió 24 años en prisión, perdió el ojo izquierdo como consecuencia de la leucemia linfática crónica que le fue detectada en 2020, incluso, prefiere mantenerse dentro del penal y no acudir a los centros médicos donde podría ser tratado, debido a que teme por su seguridad.

Precisamente, en 2021, cuando cumplió las tres quintas partes de la pena, Garavito se negó a solicitar el beneficio de libertad condicional para vivir bajo prisión domiciliara.

El exdirector de la cárcel Tramacúa en Valledupar, el mayor César Fernando Caraballo Quiroga, dijo en su momento que aunque el asesino y violador fue notificado del beneficio, este se negó a acogerse a la medida y prefirió permanecer detenido.

El exdirector de la cárcel Tramacúa en Valledupar, el mayor César Fernando Caraballo Quiroga, dijo en su momento que aunque el asesino y violador fue notificado del beneficio, este se negó a acogerse a la medida y prefirió permanecer detenido. - Foto: Montaje SEMANA con foto de archivo y carta de Los Informantes

“La salud de Garavito está bastante deteriorada. Yo lo vi a él antes de abril, la salud de él estaba deteriorada. Tiene cáncer de piel y otro que en este momento no me acuerdo. Nosotros lo teníamos desde el año pasado en enfermería”, señaló el exoficial.

En ese instante, incluso prefirió esperar a que se le acumularan otros procesos por parte de la justicia, que salir de la cárcel.

“Yo he hablado con él. Garavito está esperando a que le lleguen más procesos para acumularlos, pero igual no le van a aumentar la pena”, indicó en ese momento el exdirector del centro penitenciario.

Y pese a las críticas que recibió el exfuncionario carcelario por solicitar la libertad de Garavito, dijo que la petición obedeció a los trámites normales en los casos en que una persona haya cumplido las tres quintas parte de la pena, de acuerdo con lo establecido por las normas penitenciarias.

Aseguró que prácticamente la solicitud se hizo a regañadientes, no solo porque la ley prevé este procedimiento, sino que en caso de no hacerlo, el funcionario quedaba expuesto a que se le impusieran sanciones legales por desacato.

El exdirector de la cárcel La Tramacúa fue declarado insubsistente y al comentar la medida dijo que desconocía si la decisión tuvo relación con el caso de Garavito.

Garavito entrevistado por Rafael Poveda - Foto: Cortesía Rafael Poveda

Su situación actual

En las imágenes que se conocieron en días recientes, el violador y asesino de niños luce cada vez más delgado y demacrado, debido al cáncer de ojo.

Estas fueron captadas por un equipo del programa Testigo Directo que dirige el periodista, Rafael Poveda, quien junto a su compañero Kevin Pinzón, consiguieron en 2020 una entrevista exclusiva con Garavito en el centro de reclusión.

Y aunque han transcurrido casi tres años desde esa entrevista en la que el comunicador habló por 20 horas con el temido asesino serial, solo hasta ahora se conoció la imagen en la que se ve el impacto de la enfermedad en su cuerpo.

Hace unos días Poveda le dijo a SEMANA, que apenas supo que iba a hablar con ‘La Bestia’ sintió que se debía hacer un libro con el material que saliera de ese diálogo, que, según dijo, fue bastante fuerte.

“Nunca supimos por qué Garavito accedió a darle esa entrevista a él, y no a los cientos de periodistas que también la buscaron. En enero de 2020, Kevin me llama y me dice: ‘Tenemos a Garavito’. Sentí que ese material podía convertirse en un libro”, precisó.

Según los informes de la Fiscalía General de la Nación, Garavito asesinó a 172 menores de edad. - Foto: Archivo

Pese a que los encuentros con el asesino se dieron en diferentes momentos, estas imágenes se revelaron este 2023, ya que el periodista presentó recientemente de manera oficial los dos libros que salieron de esa entrevista.

“Yo entrevisté a un hombre centrado, de ninguna manera enfermo. Es una persona clara, enfocada y coherente. Hablaba con elocuencia, tan normal que a veces se ponía furioso por las preguntas que le hacíamos. Yo le decía que no estábamos allí de relacionistas públicos”, agregó.

Añadió que “él trataba de confundirnos y sentíamos que buscaba limpiar su nombre con el tema de que se ha acercado a Dios y a la Biblia. Era astuto en ese sentido”.

“Él tenía en ese momento una verruga en el ojo izquierdo, cancerígena, por lo que el ojo estaba casi cerrado. Ahora lo tiene completamente cerrado. Y además de esa verruga tiene leucemia”, puntualizó

Poveda presentó luego de tantas horas de entrevista e investigación Tras la sombra de Garavito, una crónica novelada escrita por Cristian Valencia; y El reflejo de la bestia, una novela de Xiomara Barrera.

Garavito fue detenido en 1999 Pereira y confesó haber matado a más de 200 menores de edad.

El quindiano fue condenado en 2001 a 1.853 años y nueve días de prisión después de un extenso juicio. Sin embargo, la pena en contra de este terminó siendo reducida ampliamente por considerarse inviable, quedando al final en 40 años.