Margarita Rosa de Francisco despidió a Iván Duque haciendo referencia a Peter Pan

Iván Duque Márquez se despide de la Presidencia de la República tras cuatro años de ocupar este cargo en Colombia. El mandatario ofreció las últimas palabras de su gobierno el pasado 6 de agosto, donde enfatizó en la labor que llevó a cabo en los distintos ámbitos del país.

Sin embargo, una de sus mayores opositoras en los últimos meses ha sido Margarita Rosa de Francisco, quien utilizó las plataformas digitales para expresar su inconformismo con las decisiones y actos que se implementaron en este período. La actriz se despachó en distintas ocasiones contra el ahora expresidente, manifestando el desacuerdo que sentía con los pensamientos que se manejaron en el aspecto político.

Para nadie es un secreto el apoyo que dio la presentadora de entretenimiento a Gustavo Petro, representante del Pacto Histórico, durante todo su trabajo en la campaña presidencial. Ante el triunfo que alcanzó el político en las elecciones del pasado 19 de junio, la celebridad expresó su total felicidad y comodidad, reflejando la unión que tuvieron los seguidores de la izquierda.

En medio de la posesión presidencial de Petro, la cual se llevó a cabo el 7 de agosto en el centro de Bogotá, la actriz volvió a lanzar un dardo en contra de Duque, dando un breve mensaje con relación a la despedida del cargo y de la posición que llevaba como mandatario colombiano. Con tan solo unas horas de la transmisión oficial del evento, De Francisco le puso un tono jocoso a estas palabras.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Twitter de Margarita Rosa, aprovechó la despedida del expresidente para hacer alusión al famoso personaje de la novela de James Barrie, Peter Pan. Pese a que no menciona directamente el nombre del personaje, sí habló del conocido lugar ‘El país de Nunca Jamás’.

“Duque, por fin te irás a la tierra de Nunca Jamás”, escribió la celebridad colombiana en su perfil, donde también reveló cuál era el hombre que más consideraba sexy en el mundo.

Duque, por fin te irás a la tierra de nunca jamás. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 7, 2022

Este mensaje, en el que incluyó el clásico de Disney, producida en 1953, despertó todo tipo de reacciones entre los usuarios de la red social, quienes no evitaron atacarla y ofenderla con comentarios pesados, relacionados con la primera línea y su inclinación política.

“Y usted cuándo se une a la primera línea”; “La gente se pasa de desgraciada, es la naturaleza humana”; “Se te está yendo la mano en tus mensajes de odio y desprecio”; “Esta loca está retrasada, hoy empieza el velorio de Colombia”; “Nunca pensé que esta señora fuera tan comunista e izquierdosa”, entre otras opiniones que se leen en el post.

No obstante, es importante recalcar que el trino de la celebridad va de la mano con la idea que fluía en la historia de la novela escrita, donde los niños iban a este ‘país’ a no crecer, no tener responsabilidades y no seguir las reglas que corresponden. Todo el tiempo están jugando y divirtiéndose, por lo que evitan ponerle seriedad a la realidad.

Días atrás, la actriz de televisión, y protagonista de Café, con aroma de mujer, realizó un inesperado trino en el que se pronunciaba sobre la iniciativa de reducir los salarios y pagos de los congresistas de la República. Con su particular tono, Margarita Rosa de Francisco dio una “alternativa” o sugerencia para que los legisladores e integrantes de esta entidad pudieran ganar más dinero con actividades distintas.

Santiago Alarcón, actor colombiano, también usó su cuenta de Twitter para subir unas palabras de despedida al mandatario, tornando burlas y un sarcástico canto sobre el evento nacional.