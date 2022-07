“No cuestiono que sea gay, sino la pareja que tiene”: mamá de Juan Daniel Oviedo

El pasado 3 de julio se llevó a cabo en Bogotá la marcha del Orgullo LGBTIQ+. Entre los participantes al evento estuvo el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, quien acompañó a quienes salieron a marchar.

Tras esta movilización, el funcionario abrió su corazón este lunes y contó algunos detalles de su vida personal en Vicky en Semana, donde reveló cómo salió del armario y aceptó que era gay.

“Mi viaje a Francia fue determinante para salir de ese estereotipo heterosexual, lo que es la presión social. En Europa me di cuenta de que no estaba siendo auténtico y que no quería seguir lastimando a más gente. Yo me di cuenta de mi verdad allá, por eso estoy tan agradecido de haber viajado”, precisó.

Oviedo, de igual manera, aprovechó el informal diálogo con este medio para manifestar que su orientación sexual le trajo algunos inconvenientes con su madre, ya que sus parejas nunca la han convencido.

“Este tema también tiene que ver con las personas con las que yo me relaciono, por eso creo que es una situación difícil para ella. Ella quiere que yo sea novio de un ministro. Mi relación actual no se acomoda mucho a lo que a ella le gustaría”, agregó.

Tras estas declaraciones, Miriam Arango, mamá de Juan Daniel Oviedo, decidió romper el silencio y aseguró en Caracol Radio que ella nunca ha cuestionado que su hijo sea gay. Asimismo, admitió que no fue para nada sencillo asimilar la noticia.

La mujer, sin embargo, puntualizó que las diferencias que han tenido con el director del Dane en los últimos años se deben a que todavía no ha podido aceptar a la pareja con la que sale actualmente.

“Ser gay no es un pecado, no le tengo que perdonar nada. Más bien creo que esto va encaminado a que no le he podido aceptar la pareja con la que él está. Lo he querido y amado desde que supe que era homosexual”, manifestó inicialmente en la emisora anteriormente mencionada.

Luego, enfatizó: “En familia, los hijos le dan nietos a uno y aquí tocó cambiar el chip. Pero estoy muy feliz que fuera gay y todos los aceptamos. Colombia es un país muy cerrado al hablar de estos temas, tenía miedo por el lado de los prejuicios”.

Arango señaló finalmente que siempre ha apoyado al funcionario y que salir del armario fue un paso bastante importante para él debido a que lo liberó y le quitó un gran peso de encima.

“Decir la verdad no cuesta nada, y sale uno muy bien librado de muchas cosas. Nos falta madurar mucho en ese contexto. Lo que da miedo es el rechazo de la sociedad, porque aquí los maltratan”, concluyó.

Cabe recordar que Juan Daniel Oviedo no aceptó la propuesta del presidente electo, Gustavo Petro, y entregará la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística el próximo domingo 7 de agosto, luego de la posesión.