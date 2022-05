Nuevas fechas para definir situación militar en Colombia

De acuerdo con la Ley 1861 de 2017, el servicio militar obligatorio es un deber constitucional dirigido a todos los colombianos, “que nace al momento de cumplir su mayoría edad para contribuir y alcanzar los fines del Estado encomendados a la fuerza pública”.

En ese sentido, una vez cumplen la mayoría de edad los hombres tienen el deber de definir su situación militar, ya sea sumándose a las filas de Ejército Nacional o pagando la cuota de compensación.

Vale destacar que, en muchos casos, la libreta militar es un documento necesario para que los hombres puedan vincularse a la vida laboral formal, sobre todo para empleos en el sector público. De igual manera, varias empresas todavía solicitan este documento como requisito.

No obstante, algunos jóvenes no definen oportunamente su situación militar y quedan como remisos. Por esta razón, el Comando de Reclutamiento y Control Reservas anunció que abrirá una nueva convocatoria para esas personas entre los 18 y 23 años que aún no hayan definido su situación militar.

Esta convocatoria inició el pasado 1 de mayo y durará hasta el 17 del mismo mes. Los jóvenes interesados podrán acudir a los 60 puntos del Distrito militar o a las 12 Zonas de Reclutamiento distribuidas en todo el país.

Los interesados pueden agendar una cita en la página web www.libretamilitar.mil.co. Así mismo, el Ejército reiteró que ninguno de estos trámites tiene costo y solo pueden ser realizados por las autoridades de reclutamiento.

Convocatoria para prestar servicio militar en la FAC

Prestar el servicio militar es una opción que los jóvenes de Colombia tienen para servir a la patria. Es así como una de las alternativas de dicho servicio es a través de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y, por ello, durante todo el año está abierta la convocatoria para aquellos interesados en formar parte de esta rama militar en los cielos.

Bajo la formación de Soldados de Aviación, jóvenes hombres entre los 18 y 23 años de edad pueden aspirar a convertirse en un miembro activo de la fuerza que comanda el espacio aéreo. Una decisión que está regida bajo la Ley 1861 del 4 de agosto de 2017.

En ese sentido, la FAC hace un llamado para quienes tienen contemplado ser parte de la institución e ingresar en el periodo del segundo semestre de 2022. Para ello, los aspirantes deben enviar un mensaje de texto, comunicarse o dirigirse a los lugares de inscripción, que son los Distritos Militares Aéreos del país. Además, también existe la posibilidad de empezar el trámite de manera digital.

Antes de comenzar con el trámite para definir la situación militar, la FAC informa que los jóvenes deben cumplir con requisitos como:

Ser colombiano, el aspirante puede no haber culminado sus estudios de bachiller.

No haber definido su situación militar.

Tener entre 18 y 23 años cumplidos el día de la incorporación.

No registrar antecedentes penales.

No estar acogido por ninguna de las exenciones contempladas en la Ley 1861 del 4 de agosto de 2017.

Sumado a esto, en el proceso de inscripción se debe tener el cuenta que:

La Fuerza Aérea Colombiana no cuenta con servicio militar para mujeres.

Actualmente, la Fuerza Aérea Colombiana no incorpora Soldados Profesionales.

Todos los colombianos que necesiten definir su situación militar, deben registrarse en la página web www.libretamilitar.mil.co o ingresar al siguiente enlace: https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Account/Register

¿Cómo inscribirse para prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea de Colombia?

De acuerdo con la página web de la institución militar colombiana, hay una serie de pasos que adoptan las exigencias de su plan de selección. Así las cosas, los aspirantes deben:

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos.

2. Realizar la inscripción. En esta paso, existen dos maneras de hacerlo: presencial, con llamada y virtual. Cada persona elige la de su preferencia:

Virtual: llenar el formulario por la página web: Formulario de inscripción al Servicio Militar

Presencial o con llamada: contactar telefónicamente al Distrito Militar Aéreo más cercano al lugar de residencia del aspirante: Distritos Militares Aéreos del país.

3. Presentar los exámenes médicos.

4. Recibir confirmación de aptitud psicofísica.

5. Presentarse con la boleta de citación, el día indicado para la concentración.

La FAC comunica que después de hecha la inscripción, los Distritos Militares comprueban la información y se comunican con el interesado para informarle el lugar y la fecha en que deberá presentarse, para proceder a los exámenes médicos.