Ojo: estos son los cortes de agua en Bogotá para el viernes 17 de junio

Con el propósito de adelantar trabajos de mantenimiento de las redes del servicio de acueducto y alcantarillado, se suspenderá este viernes 17 de junio el suministro de agua en dos localidades de la ciudad.

De acuerdo con la información, con estas obras de reparación en las redes de distribución se busca garantizar el servicio continuo de agua a todos los usuarios.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado señaló que estos trabajos minimizarán las afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión provisional de la distribución del vital líquido.

La suspensión provisional del servicio se adelantará en las localidades de Fontibón, en el noroccidente y San Cristóbal, en el centro-oriente.

Fontibón

- Hipotecho, Conjunto residencial Américas 1 edición

De la Calle 1 a la Calle 6 o Américas, entre Carrera 68 y Carrera 72

8:00 a.m. (12 horas)

Contrato 346 de 2020

San Cristóbal

- San Vicente, Bellavista Sur, Los Alpes

Carrera 11 Este hasta Carrera 8 Este, entree Calles 32 Sur y 41A Sur

10:00 a.m. (24 horas)

Prueba Estanqueidad

- San Pedro, San Cristóbal, Santa Inés, San Blas

Calle 9A Sur a Calle 24 Sur, entre Carrera 7 Este y Carrera 3

1:00 p.m. (3 horas)

Verificación de Macromedidor

Cortes de agua en Bogotá para el miércoles 23 de junio: estos son los barrios que tendrán suspensión del servicio - Foto: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

La empresa de Acueducto y Alcantarillado hizo varias recomendaciones a los ciudadanos que verán suspendido parcialmente el servicio.

- Mantenga en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros).

- Lave los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año.

- Almacene en los tanques suficiente agua para el tiempo que dure la suspensión del servicio.

- Si almacena agua en vasijas, manténgalas tapadas y consúmala antes de 24 horas.

La entidad señaló que prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

Fin de semana estarán cerrados 4 caminos ecológicos en Bogotá

De otra parte, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anunció que durante los días 18, 19 y 20 de junio de 2022 no se abrirán los caminos de Santa Ana – La Aguadora, Quebrada La Vieja, San Francisco – Vicachá y Guadalupe – Aguanoso debido a la segunda vuelta presidencial que se realizará este fin de semana.

La compañía señaló que “esta determinación se toma teniendo en cuenta que la policía que acompaña a los caminantes estará concentrada en la seguridad del proceso electoral”.

La EAAB señaló que las personas interesadas podrán acceder de nuevo a los Caminos a partir del 21 de junio de 2022 en los horarios habituales, realizando su inscripción previa a través del aplicativo “Caminos de los Cerros Orientales”.

El ingreso al sendero de la quebrada La Vieja, es de martes a viernes de 5:45 a.m. hasta las 11:00 a.m. y los sábados, domingos y festivos en un horario de 5:45 a.m. a 12.00 p.m.

Para ingresar, es necesario realizar una inscripción previa a través de la APP “Visitas EAAB”o en www.acueducto.com.co en el link “Visitas EAAB”

¿Cómo registrarse para visitar la quebrada La Vieja?

- Al ingresar al aplicativo, los usuarios podrán seleccionar el recorrido a realizar (La Vieja -Alto de la Cruz, La Vieja-La Virgen), se abrirá una pequeña ventana.

- En la ventana se selecciona el día del recorrido.

- En la siguiente ventana el sistema pedirá datos personales y la hora en qué se desea comenzar el recorrido.

- Al finalizar, si el proceso es exitoso, recibirá un código QR en el correo electrónico. Este debe presentarlo al ingreso. También es recomendable tomar un pantallazo o guardar bien el correo en su dispositivo móvil.

El Acueducto de Bogotá recordó que para garantizar la protección y el cuidado del sendero está prohibido el ingreso de mascotas y animales domésticos, así como extraer material vegetal y geológico de los caminos ecológicos.