Padre de Luis Andrés Colmenares recordó a su hijo y envió emotivo mensaje por diciembre: “Escápate un ratico del cielo”

Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes que murió en extrañas circunstancias en 2010, sigue recordando a su amado hijo en distintos momentos de su vida. El abogado colombiano suele utilizar sus redes sociales para enviar mensajes relacionados con su familia, las complejas situaciones que atravesaron con los años y los detalles que se conocen del caso de su primogénito.

Pese a que en octubre de 2022 se desahogó y comentó un poco sobre lo que aconteció con Luis Andrés hace doce años, el colombiano lo mantiene presente en distintas publicaciones de las plataformas digitales, en especial en fechas relevantes para su familia.

Recientemente, Luis Alonso Colmenares utilizó su cuenta de Twitter para realizar un sentido trino por la llegada de diciembre, enviando unas palabras de oración y agradecimiento a Dios por su generosidad y bendiciones. El abogado pidió para poder vivir este mes con “alegría” y emoción, centrándose en el próximo año que entra a sus vidas.

“Señor mío y Dios mío, hoy que empieza diciembre me pongo de nuevo en tu presencia para darte gracias por las bendiciones que recibo de tu generosidad; permíteme celebrar y vivir este mes con alegría y optimismo por el año que está por llegar. Amén”, escribió en el post.

Sin embargo, las miradas de los seguidores de Colmenares se centraron en una fotografía que adjuntó en este espacio, la cual era el retrato de su fallecido hijo. En este nostálgico recuerdo, el excandidato al Senado de la República ubicó una frase, con la cual le pedía que regresara a su vida y le diera un abrazo.

“Escápate un ratico del cielo para darnos un abrazo que lo estoy necesitando”, se lee en la imagen.

SEÑOR mío y DIOS mío, hoy que empieza diciembre me pongo de nuevo en tu presencia para darte gracias por las bendiciones que recibo de tu generosidad; permíteme celebrar y vivir este mes con alegría y optimismo por el año que está por llegar. Amén 🙏 #LaOpinionDeColmenares pic.twitter.com/VeSE8Y29x9 — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) December 1, 2022

Papá de Colmenares se desahoga y revela charla final con su hijo

Luis Alonso Colmenares aprovechó una reciente entrevista con HSB Noticias para contar cómo fue su última conversación con su hijo. Asimismo, manifestó cómo ha manejado el duelo durante todo este tiempo.

“El último abrazo nunca lo voy a olvidar, le recomendé que cuidara a su mamá”, puntualizó Colmenares, quien también aseguró que se despidieron de manera cariñosa y que acordaron que estarían conversando mediante sus teléfonos móviles

Luego, añadió: “Todavía recorro el caño de la calle 85 y me paro en el lugar en el que murió mi hijo. Paso, camino allí y me paro ahí, porque un grupo de personas le pusieron una placa de conmemoración”.

El abogado señaló finalmente en el diálogo con ese medio que una de las personas que resultó más afectada con la muerte de Luis Andrés fue su hijo menor, Jorge Colmenares, quien actualmente es Concejal de Bogotá.

Luis Alonso Colmenares también publicó recientemente a través de su cuenta personal de Instagram un video donde se muestran algunas fotografías suyas junto al joven estudiante. Además, le dedicó un sentido mensaje.

“Otra vez octubre. Desde hace 12 años siempre que empieza octubre es difícil para mí. Cuando la gente me conoce, cuando me ve en los aeropuertos, en los aviones o en cualquier parte, todos se quedan viéndome, y yo me imagino que se preguntarán: cómo hace este hombre para seguir la vida con semejante cruz encima”, expresó.

Pese a que la partida del joven los golpeó fuertemente como familia y el recuerdo sigue doliendo, el abogado puntualizó que han sabido afrontar la situación con valentía. Igualmente, agregó que lo más importante es saber pararse de nuevo.

“Hoy les digo algo que he leído: ‘Hay momentos de la vida donde la realidad nos golpea duro. Nos sentimos morir, pero por suerte no nos morimos. La clave está en saber pararnos una vez más’. Saber pararnos otra vez y seguir el camino”, indicó Luis Alonso.