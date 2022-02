Pico y placa ambiental para vehículos de carga en el Valle de Aburrá

La calidad del aire se encuentra en alerta naranja en el Valle de Aburrá, razón por la que se decretó la medida de pico y placa ambiental para los vehículos de carga. Según las autoridades esta medida aplicará para volquetas y vehículos pesados a partir del lunes 28 de febrero.

Actualmente en Medellín y en el Valle de Aburrá, 18 de las 22 estaciones de monitoreo se encuentran en color naranja, lo que es nocivo para la salud y, con el propósito de disminuir los impactos y brindar un mejor ambiente para los habitantes, se tomó la decisión de implementar este pico y placa.

En ese sentido, a partir del lunes, aplicarán las siguientes restricciones a dichos vehículos, teniendo en cuenta el último número de la placa.

- Vehículos de carga modelo 2010 y superiores no podrán movilizarse entre las 7:00 a.m. y las 8:30 a.m., tampoco de 5:30 p.m. hasta 7:00 p.m.

- Vehículos de carga modelo 2009 e inferiores no podrán circular de 5:00 a.m. a 8:00 a.m., ni de 4:30 p.m. a 9:00 p.m.

De acuerdo con el director del Área Metropolitana, Juan David Palacio, con la medida reducirían al menos un 10 % los niveles de acumulación. “Hay que señalar que la quema de biomasa, en diferentes partes del país, se ha convertido en una pluma de humo que llega a nuestro territorio degradando la calidad del aire”.

#ATENCIÓN: A partir del lunes 28 de febrero comienza a regir el #PicoYPlaca #ambiental para transporte de carga, debido al comportamiento que han tenido las estaciones que miden la #CalidadDelAire en las últimas horas. Detalles👇🏻 pic.twitter.com/9mA8xRHaqb — Juan David Palacio C (@jdpalacioc) February 25, 2022

Por ahora no se contempla aumentar la restricción debido a que existe un pico y placa que dura todo el día y rige para autos particulares. Por otro lado, se conoció que el próximo martes se levanta el cobro por congestión y vuelve el pico y placa para taxis.

De igual manera, la Secretaría de Movilidad de Medellín reiteró que la restricción por pico y placa funcionará entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Pico y placa lunes 28 de febrero:

La medida de pico y placa en Medellín y el resto de municipios del Valle de Aburrá empezó a regir para dos números por día, tanto para carros como para motocicletas.

Según informó la entidad, con la entrada en vigencia del pico y placa de dos dígitos se espera disminuir la congestión en puntos claves de la ciudad; de igual manera, se aclaró que los taxis estarán exentos de la medida durante el primer semestre de 2022.

Es importante precisar que los conductores que no acaten la regla se expondrán a sanciones por parte de las autoridades de tránsito, por lo que vale la pena atender a los detalles de la normativa del pico y placa y, abstenerse de sacar los vehículos cuando se tiene la restricción.

Por ahora, será para carros, camionetas, camperos, motocarros y cuatrimotos, conforme al último número de la placa; entre tanto, para motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, será con el primer número de la placa tomando la siguiente rotación:

Lunes: 6 - 9.

Martes: 2 - 3.

Miércoles: 4 - 8.

Jueves: 0 - 7.

Viernes: 5 - 1.

Así las cosas para el lunes 28 los vehículos que terminen en 6 y 9 no podrán movilizarse por la ciudad en las horas estipuladas.

Cabe destacar que desde el pasado lunes 31 de enero, en Medellín y en el Valle de Aburrá, podrá solicitarse el permiso especial por circulación en pico y placa. Esta autorización permite que motos y carros queden exentos de la medida a cambio de un pago voluntario.

“Para motos, el pago será de $ 8.384 y para carros de $ 38.285 por cada día de pico y placa para el que se solicite la exención. Este será expedido por vehículo y no podrá transferirse a otro. El dinero recaudado fortalecerá el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá, SITVA, como apoyo financiero al Metro de Medellín”, así lo informó la Alcaldía de la capital de Antioquia.