¿Por qué algunas especies en peligro de extinción son ignoradas?

Conozcan al gremlin de Tanzania. Pero… shhhhh… Es tímida. Miren esas orejas como las de un murciélago. Y esos ojos enormes. Y esa larga cola escamosa, que termina en un llamativa escobilla. Y miren lo diminuta que es: con unos 100 gramos de peso, tiene el tamaño de una cría recién nacida de chihuahua. Sí, sé que su nombre no es, en realidad, el gremlin de Tanzania, sino el gálago enano de Rondo (Paragalago rondoensis). Pero yo prefiero “gremlin”. Por un lado, admitamos que la mayoría de nosotros, probablemente, no sepamos qué es un gálago (es un suborden de primates que incluye loris y lémures), y “gremlin” es un término más evocador. De todos modos, sea cual sea su nombre, ¿no es adorable?

Ah, ¿no se lo mencioné? Está en Peligro Crítico de extinción y, en la actualidad, nadie está ocupándose de salvarla.

No está sola. El gálago enano de Rondo, o gremlin de Tanzania, es uno de los cientos (si no miles) de especies ya identificadas por la Lista Roja de la UICN como En peligro o En peligro crítico de extinción, que no recibe ningún tipo de financiación ni acciones de conservación.

Poca ayuda para los de poco carisma

“Grandes secciones del árbol de la vida están completamente ausentes de la agenda conservacionista”, afirma Olivia Couchman, gerente del programa EDGE of Existence de la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL, por sus siglas en inglés).

El programa EDGE, acrónimo de “evolutionarily distinct and globally endangered” (evolutivamente distintos y mundialmente en peligro de extinción), es un programa de conservación único en el sentido de que su foco en las especies no se basa en la cantidad potencial de dinero recaudado ni en los artículos escritos ni en los seguidores de Instagram garantizados, sino que su deseo es preservar, lo más posible, ramas evolutivas singulares, que están en peligro de ser cortadas.