“Vienen millones para acá”: humorista venezolano se burló de Colombia por triunfo de Petro

El comediante insinuó que esa historia ya se vivió en su nación y que mucha gente no dimensiona lo que puede pasar.

El pasado domingo 8 de agosto se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar de Bogotá la posesión presidencial de Gustavo Petro, quien se convirtió oficialmente en el primer jefe de Estado de centroizquierda en la historia del país.

“Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico. Desde hoy empezamos a trabajar para que más imposibles sean posibles en Colombia. Si pudimos, podremos”, precisó el cordobés en medio de su primer discurso.

No obstante, el comediante venezolano, George Harris, no dejó pasar por alto el triunfo del líder del Pacto Histórico y se viralizó en las diferentes redes sociales, puesto que realizó un monólogo burlándose de los colombianos.

El humorista, de igual manera, aprovechó la coyuntura para insinuar que esa historia ya se presentó en la vecina nación y que miles de ciudadanos no demoran en salir del país rumbo a otros territorios, como España.

“Aquí [España] van a venir dos millones de colombianos, ustedes no saben eso. Tienen que saber quién viene para acá. Si meten 200 personas todos los días de Bogotá a Madrid, en dos años tienes a dos millones de personas acá”, indicó inicialmente.

Luego, Harris imitó el acento bogotano y añadió: “Llegan diciendo: No marica, nos vinimos para acá porque la situación allá está incontrolable. Yo que soy un rolo de siempre, eso no me parece”.

El reconocido comediante señaló finalmente que casi no le gusta hablar sobre temas políticos en sus shows, pero puntualizó que los colombianos todavía no dimensionan lo que puede llegar a pasar durante el gobierno de Petro.

Mediante su cuenta personal de Twitter, el comediante Hassam tampoco dejó pasar por alto la ceremonia de posesión y compartió de manera sarcástica algunos de los momentos más relevantes que se registraron. Incluso, parodió al nuevo jefe de Estado en repetidas oportunidades.

“Me mamé toda la ceremonia y discursos. Estoy cucho. Como mi oficio lo demanda, estaré pendiente ante cualquier posible chascarrillo”, fueron algunos de sus apuntes, que se hicieron virales rápidamente.

El bogotano, sin embargo, recibió varios cuestionamientos por parte de los simpatizantes del Pacto Histórico y muchos de sus comentarios no cayeron muy bien, puesto que criticó supuestamente al mandatario cordobés.

Ante la gran cantidad de mensajes que le enviaron, el reconocido humorista perdió la paciencia y manifestó que el Presidente de la República tiene un trabajo muy grande con sus seguidores. Además, le pidió que los eduque.

“Petristas demostrando el cambio. El trabajo más duro para Gustavo Petro no será contra la oposición ni contra los uribistas, será educar a sus adeptos más apasionados, que hacen quedar mal su discurso de tolerancia e igualdad”, puntualizó Hassam.

El comediante también manifestó que ojalá en el gobierno del líder del Pacto Histórico se logre la tan anhelada reconciliación que necesita el país y se acabe la polarización.

“Pues nada, me uno al sentir nacional de una nueva era. Dios guíe a los nuevos líderes y que podamos tener una verdadera reconciliación. (Eso sí, los chistes no pueden faltar)”, concluyó.

Cabe recordar que Hassam utilizó la foto presidencial oficial de Gustavo Petro, tomada en Caño Cristales, en la Serranía de la Macarena, para hacer una graciosa parodia.