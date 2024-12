Warren Buffett es uno de los millonarios más reconocidos en el mundo, dueño de Berkshire Hathaway, según Forbes cuenta con una riqueza de US$64 mil millones. Este hombre se destaca por su visión para los negocios y, especialmente, por tener un ‘olfato’ para las inversiones, basándose en aspectos y análisis que para muchos pueden parecer simples o básicos, pero que con el paso del tiempo han demostrado ser bastante efectivos.

Así, conozca algunas de esas estrategias que este hombre ha usado para manejar el dinero, construir su riqueza y considerar oportunidades que le puedan generar ganancias, según Go Banking Rates, Inc y Two Cents, de Lifehacker.

Nunca pierda dinero

Esta es la regla básica que toda la vida ha mantenido este magnate. La idea es que una vez usted cuente con los medios, considere las distintas alternativas en las que lo va a gastar o invertir, recuerde que la idea es considerar aquellas cosas que mejoren su calidad de vida o que le generen más ganancias, es decir, considerar instrumentos financieros que siempre puedan darle dinero adicional.

Quizá usted pueda obtener algunas pérdidas mientras hace una inversión, pero la ventaja es que será mucho más fácil empezar sobre eso que sobre cero.

Rompa el ciclo de ‘vivir el día a día’

Especialmente cuando se trata de preocuparse por las deudas sólo el día que éstas venzan. Cuando usted vive en este ciclo siempre será difícil encontrar el tiempo y los recursos para dar un paso atrás y ver, realmente cuál es el verdadero origen de sus problemas. Arreglar la consecuencias del problema, en vez de trabajar en el origen, es la forma más sencilla para seguir ‘siendo pobre’.

Esto se evidencia en prácticas como tomar un crédito para pagar otro, esperar hasta la amenaza de ser reportado a centrales de riesgo o siempre hacer los pagos extraordinarios, luego de vencida la fecha. Incluso, hábitos aún peores como retirar aportes pensionales o quedarse sin ahorros, por completo. Son parches que curan el momento, pero "no la enfermedad".

Para ello, lo que recomienda Warren Buffett es tomar una actitud de asumir esa realidad y hacerle frente con estrategias como: buscar recortar gastos regulares, reevaluar lo que usted considera ‘necesidad’ vs. ‘deseo’; aprender habilidades financieras para establecer prioridades de dinero y tener un presupuesto fijo del que no se mueva.

Incluso, el experto dice que muchos se ven con estos hábitos, pero siguen en el ciclo de vivir el día a día. Lo que implica que es hora de hacer un cambio de mentalidad real que cree esos límites psicológicos para el gasto y establecer prioridades financieras.

“El precio es lo que pagas, el valor, es lo que obtienes”

Fue lo que Buffett escribió en una carta a los accionistas de Berkshire Hathaway, en 2008. Relacionado con el tip #1, puede suceder que usted pierda dinero cuando paga por algo que no coincide con el valor que recibe como, por ejemplo sucede, con algunas compras con tarjetas de crédito en las que usted se endeuda tres meses por algo que solamente le fue útil una vez o algo que rara vez va a utilizar.

En tanto, la estrategia es buscar aquello que puede llegar a crecer en valor y que se pueda comprar en un precio inferior, como estrategia de inversión, principalmente. Esto lo puede aplicar en temas de educación, acciones o de finca raíz, por ejemplo; más rara vez en compras del día a día.

Hágalo simple

No se meta en aquello que no conoce: “Si usted invierte en cosas en las que conoce, no es más que un apostador en juegos de azar", dijo Buffett a CNBC. Y quizá es por eso mismo que este inversionista no le ha apostado al sector de la tecnología, por ejemplo.

Esto implica que es necesario conocer las limitaciones que se tienen y, a partir de ellas saber qué se puede esperar y hasta dónde se debe llegar. Entre más simple mantenga sus inversiones y sus hábitos de dinero, desde sus conocimientos, mejor le irá. En esto recuerde que hoy en día existen varias opciones que parecen mostrarse rentables, pero recuerde que “de eso tan bueno no dan tanto”.

No olvide el efectivo

Aunque hoy el mundo se concentre en eliminar el dinero en efectivo, Buffett señala que una clave para mantener reservas es contar con dinero efectivo a la mano. Esto se puede ver señalado en casos como lo que sucedió con Berkshire Hathaway que, el contar con efectivo, le permitiró a la compañía mantenerse a flote durante la Gran Recesión, mientras que otros negocios fracasaron.

Eso no significa que, en su caso de persona común y corriente, tenga que tener millonadas pero sí una cantidad suficiente que le sirva como “oxígeno”.

Invierta en usted mismo

Tanto como pueda. Buffett siempre insiste en que siempre que usted haga cualquier cosa con el fin de mejorar sus propios talentos y hacerse “más valioso”, siempre se traducirá en un pago tanto en términos de salario como de poder.

Esto, en ‘jerga colombiana’ es el típico dicho de los padres cuando dicen “a usted le podrán quitar todo, menos la educación”. A la vez, esto se relaciona también en considerar cómo quiere estar al futuro, lo que da una mayor relevancia a sus ahorros que son lo que le permitirán pasar épocas difíciles.

Aprenda sobre el dinero

Aunque le parezca técnico, le dé pereza o no le vea la practicidad, tener conocimiento sobre el funcionamiento del dinero, el ahorro y las inversiones es la clave que cambiará por completo su vida. Pero eso sólo depende de usted y de su interés por mejorar su panorama financiero.

La estrategia de Warren Buffett, como inversionista, es limitar la exposición y minimizar los riesgos que, según él, se traducen como "el no saber lo que está haciendo”. Cuanto más sepa sobre finanzas personales, más seguridad tendrá para aprender a minimizar los riesgos o, en otras palabras, perder dinero en lo que no vale la pena.

Lea mucho, incluso con que le dedique 5 minutos diarios a aprender sobre el manejo del dinero y realmente tenga la iniciativa de practicarlo, esto hará una gran diferencia el resto de su vida.