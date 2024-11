¿Qué es el ciclo de la deuda y cómo puede salir de él?

Esos comportamientos pueden ser, por ejemplo, endeudarse gastando más de lo que gana, pedir créditos para pagar deudas , no considerar los intereses a la hora de tomar un nuevo crédito, utilizar las tarjetas de crédito para todo tipo de compras, comprar por deseo y no por necesidad, entre otros.

La situación es aún peor cuando se utiliza la deuda, no para hacer inversiones, sino para consumir o para pagar deudas preexistentes .

La deuda es un arma de doble filo: puede ser útil cuando se utiliza para invertir a largo plazo , pero eventualmente tendrá que pagar la deuda para poder construir un patrimonio neto y, si no puede hacerlo, puede terminar en un ciclo de deuda del que es difícil escapar .

Luego, podrá identificar si está gastando más de lo que recibe, en qué está gastando más y cuáles son las deudas que tiene , para, finalmente plantear un plan de acción, que puede incluir reducir gastos innecesarios, comprometerse a no adquirir más deuda y a pagar las que ya tiene.

El problema con el ciclo de la deuda es que, a medida que adquiere más deuda y peores hábitos de gasto, su relación de deuda-ingresos aumenta y, así, no podrá ahorrar para imprevistos ni para el futuro, lo que hace que el ciclo se perpetúe.

Y no se detiene ahí, esta es solo una compra: ¡imagínese el interés en cada compra que realice! Ese precio de descuento no parece tan bueno ahora, ¿verdad?

Ese vestido de 70 mil pesos que acaba de comprar con descuento le costará muchísimo más si no paga el saldo de su tarjeta de crédito .

Si la tasa de interés de su tarjeta de crédito es de un 20%, por ejemplo, cada compra que realice con esa tarjeta, y que no se pague en su totalidad al final del mes, generará intereses de gran impacto para sus finanzas .

Puede ser muy fácil olvidar que el precio del artículo que está a punto de comprar con su tarjeta de crédito no es el precio final que pagará, si no que, además, tendrá que pagar intereses.

Si puede, elimine las tarjetas de crédito

Si usted es el tipo de persona que no puede resistirse a un buen descuento y paga con tarjeta de crédito pero no paga el saldo por completo cada mes, ¡es hora de cancelar esas tarjetas!

Deje de gastar dinero que no tiene. Si no puede mostrar moderación, tome el camino fácil y cancele la tarjeta. Solo le tomará unos minutos y le ahorrará mucho estrés y dificultades para pagar cualquier deuda adicional. No deje que la situación se le salga de las manos.

La única razón para usar una tarjeta de crédito es tenerla como herramienta en caso de emergencias, o para pagar de modo que funcione como efectivo (si paga cada saldo a fin de mes sin pagar intereses). Pero si no es capaz de usarla de manera responsable, es mejor que se den un tiempo.