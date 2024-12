Esteban Toro tenía 13 años cuando dejó de lado la música para dedicarse a la fotografía. Su cámara, una maleta y la mente abierta son las herramientas primarias que ha usado para viajar a más de 30 países y acumular la suficiente experiencia y material para ser reconocido como una de las figuras jóvenes de este arte en Colombia.

El próximo 1 de agosto se estrena ‘Aperture: A world of stories‘, una serie documental creada por Sony Latinoamérica que consta de cinco capítulos y la cual es protagonizada por Toro, quien se adentra en las culturas de Myanmar, Nepal, India, Estados Unidos y de su propio país para llevarle al público la esencia de estos lugares. Scott Gray, CEO de la Organización Mundial de Fotografía, y Brent Lewis, editor fotográfico de The New York Times, comparten y comentan el trabajo del joven de 25 años a medida que se desarrolla la serie. Los episodios son cortos, pero contundentes por las escenas captadas a través de la lente. El proyecto surgió en 2018 y tardó más de un año en completarse. Su objetivo: apoyar la narración de historias desde la fotografía y hablar de la importancia de trabajar de la mano entre quien usa la cámara en terreno de campo y quien edita el contenido que se imprime o publica.

SEMANA conversó con Esteban Toro para conocer cómo realizó esta travesía. SEMANA: En su trabajo siempre trata de retratar y entender el mundo, ¿cómo hacerlo y qué aporta el ser latino a esa mirada? Esteban Toro: El ser latino, contrario a lo que uno podría pensar, me ha abierto puertas más de las que me ha cerrado. Si yo fuera mono, de ojos verdes, blanco, seguramente tendría un acceso más complicado a ciertas historias porque yo siento que cuando la gente me conoce viajando y se dan cuenta de que no soy el típico fotógrafo, tratan de abrir un poco más sus espacios y vida cotidiana. En India, llegaron en un punto a mimetizarme y eso era chévere porque algunos, incluso, me llegaban a hablar en hindi y no les podía responder. La gente te siente cercano. Ser colombiano y latino abre más puertas de lo que realmente cierra.

SEMANA: Brent Lewis le decía que era muy importante capturar los detalles de una escena sin perder el contexto general, ¿cómo encontrar ese equilibrio? E.T.: Es muy difícil y por eso es importante hablar con un editor. Brent Lewis decía: ‘una cosa somos nosotros detrás del escritorio, diciéndoles qué deberían hacer y cómo y otra cosa es estar en campo haciéndolo‘ y los editores son conscientes de ello, porque no es fácil, es dispendioso y no logras controlar todo. Tener ese tipo de conversaciones te ayuda a tener esas cosas claras e interiorizarlas, de tal manera que cuando tenga diez minutos para hacer una foto (como le sucedió en el río Ganges) ya no estaré pensando en las fotos que hice antes, sino que vendrán a mi cabeza los detalles que me faltan. Esas son guías que se quedan en tu cabeza y te permiten contar la historia de una forma más certera y rápida.

Foto: Cortesía Esteban Toro. SEMANA: Estamos en época de pandemia y la muerte nos rodea ¿cómo la concibe después de ver el tratamiento que dan los Aghori a este proceso? E.T.: Sí te cambia la perspectiva. Cuando estás cerca a los crematorios la ceniza te golpea la cara. Tú tienes ceniza de cientos de cuerpos y entiendes que nuestro cuerpo es prestado y nuestra vida es un contrato temporal. A veces nosotros (los colombianos) entendemos la muerte de una manera muy dramática. Y aunque es muy dolorosa la sobredimensionamos -hay gente que acaba su vida por la muerte de alguien más- creo que la visión que a mí me quedó es entender que es un proceso de la vida. He asistido a muchos funerales y allí en el Ganges es otra sensación. Es muy bonito poder comparar y entender que no hay solo una forma de entender la muerte. *** Accidentes que ocurren Como viajero, Toro sabe que es importante adaptarse a las condiciones, tradiciones y culturas del sitio al que se llega y por ende, mantiene la mente abierta para mezclarse entre la comunidad que visita de tal modo que se sientan cómodos cuando saca su cámara, pero sabe que como cualquier profesión hay riesgos y durante la grabación de la serie le ocurrió un suceso particular.