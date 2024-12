Avanza la revolución de las fintech

La industria de las fintech, que transforma la manera en que las personas administran su economía a través de servicios tecnológicos financieros, continúa creciendo rápidamente en Colombia. Este año, el número de nuevas empresas del sector aumentó 26%, es decir que 50 firmas empezaron a operar, según el informe Fintech Radar de Finnovista, organización que trabaja con startups para impulsar su innovación.

El ecosistema fintech (término que viene de las palabras en inglés finance y technology), tiene actualmente cerca de 200 empresas en el país, que proponen innovaciones en servicios enfocados a segmentos como el crédito digital, pagos y transacciones (banca online), monederos digitales, sistemas de seguridad financiera, financiación colectiva, asesoramiento en línea y negociación de mercados.

“Las fintech están llamadas a tener un gran crecimiento porque ofrecen servicios no solo para las personas no bancarizadas, sino que además cubren las necesidades de quienes necesitan atención especializada que no pueden obtener en la banca tradicional”, precisó Erick Rincón Cárdenas, presidente de Colombia Fintech.

El Presidente de Colombia Fintech (la asociación de empresas del sector), estima que para 2021 el número de actores se puede duplicar en este mercado y llegar a cerca de 400 empresas, lo que permitirá que se posicione también por el movimiento de recursos.

370 millones de dólares captó en inversiones el ecosistema fintech en el primer semestre de 2020.

La llegada de numerosos jugadores, como lo precisa el directivo, se dará debido a que entrarán otros neobancos, o bancos digitales, como Nubank, que incursionó recientemente al país, y porque ya hay un semillero de empresas preparándose para entrar al mercado. A su vez, hay inversiones importantes de los grandes bancos con el fin de desarrollar otras fintech alineadas a sus negocios.

Inversiones

A pesar de la actual coyuntura económica, según reportes de Colombia Fintech, la inversión extranjera continúa fluyendo hacia este mercado y en el primer semestre de 2020 captó cerca de 370 millones de dólares. Esta tendencia viene desde 2019 cuando las inversiones totales, tanto nacionales como extranjeras, fueron cercanas a los 800 millones de dólares.

En general, lo que esperan desde Colombia Fintech es que lleguen al país más jugadores de financiamiento colaborativo que faciliten las inversiones en proyectos agropecuarios y que más firmas incursionen para brindar crédito hacia los sectores verdes de la economía. A su vez, se pronostican mayores propuestas para crédito educativo y un desarrollo vertiginoso de seguros electrónicos y transaccionales.

Por su parte, Oriol Ros, director de desarrollo corporativo de Latinia (firma fabricante de software para la banca), asegura que desde hace tres años la empresa está apoyando como inversionista a un grupo de fintech de América Latina, pues creen que son parte imprescindible en este nuevo escenario de servicios financieros.

Los inversores y promotores de este ecosistema visualizan para este mercado un futuro prometedor porque, como lo precisa Ros, tiene gran afinidad con la demanda de servicios de los centennials, que representan el 35% de la población mundial y que para este año superan los 2.560 millones de personas.

“Las generaciones que vienen no entienden el concepto de banco como lo entendemos nosotros: conciben la idea de un proveedor de servicios financieros. Para ampliar su oferta las fintech son imprescindibles para los bancos, que deben abrirse y, a partir de sus posibilidades, dimensionar y amplificar sus servicios con proveedores especializados”, precisó Ros.

Expansión

La industria fintech en Colombia está en una etapa crucial porque sus servicios se están masificando rápidamente, lo que ha llevado, como destaca el informe Finnovista 2020, a que 71% de los emprendimientos se encuentren en fase de crecimiento y expansión, y a que 30% de las firmas locales ya tengan presencia en otros países.

Si bien, actualmente, los segmentos que tienen mayor demanda son los créditos digitales, en los que participan el 25% de las compañías del sector, al igual pagos y remesas (22%), están emergiendo otros como los créditos con facturas electrónicas (factoring) que son vitales para las pequeñas y medianas empresas.

A su vez, están ganando terreno los servicios de tecnología especializados para las instituciones financieras, la gestión de finanzas empresariales, el trading y mercados de capitales.

Los retos

Tal como lo ve Laura Fernanda Herrera Molano, coordinadora del Laboratorio de Finanzas y Extensión de la Universidad del Rosario, para que este sector siga avanzando se deben superar varios retos.

“La evolución del sector en gran parte dependerá de la forma como se afronte por parte del gobierno todo el tema de regulación y políticas públicas, pues esto impactará el ecosistema fintech”, dijo Herrera Molano.

A su vez, considera que para su expansión se necesita que haya más acceso a internet móvil, porque actualmente en Colombia solo 6 de cada 10 personas cuentan con este servicio, tal como lo reportó el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La seguridad es otro de los retos que afrontará este mercado porque, en su opinión, la masificación llevará a que se exijan políticas de autenticación más confiables.