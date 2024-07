Colonizar para poblar

Hacia finales del siglo XVIII empezaron a tomar fuerza diversas reflexiones políticas, económicas y geográficas que tenían como propósito aprovechar la diversidad y riqueza de un virreinato pródigo. Esa perspectiva criolla, que tendría gran fuerza en la República, tuvo al religioso capuchino Joaquín de Finestrad como uno de sus pioneros. En 1789 publicó ‘El vasallo instruido’, uno de los de los más importantes textos en tiempos del ocaso de la monarquía. En este, conjugó geografía y política, dando inicio a una importante tradición de pensamiento que se hizo vital en tiempos de la República. Con un sentido profundamente patriótico, el religioso les expresaba a las autoridades virreinales lo prodigiosa que era la naturaleza neogranadina, que “en su asiento se descubre la fragancia de un campo lleno en que Dios derramó las propias liberalidades de su bendición para que con lluvia tan del cielo se logre la fertilidad de la tierra y la abundancia menesterosa de todo lo necesario a la salud humana y no se vea precisado a mendigarlo de otros reinos y de naciones extranjeras.”

Los planes de poblamiento del territorio nacional le otorgaron un papel importante a la construcción de caminos. El objetivo no solo era propiciar los intercambios comerciales y el desarrollo de un mercado interno, sino también generar unos poblamientos de aldeas ‘lineales‘. Es decir, caminos que atravesaran extensas selvas debían tener un número determinado de aldeas distribuidas en su trayecto, con la función de asistir a los viajeros al final de cada jornada. Este tipo de poblamientos dio origen a diversas territorialidades blanco-mestizas, en especial en los valles interandinos, la Amazonía y la Orinoquía.

Otras colonizaciones se proyectaron hacia el bajo Sinú y Ayapel, las cuales se pensaron como zonas importantes para el desarrollo de la ganadería. La población paisa, de acuerdo con los datos censales a partir de 1828, se duplicó cada 28 años, y hacia 1934 correspondía al 26.4 por ciento de los habitantes de Colombia. Las colonizaciones que se adelantaron en el siglo XIX no estuvieron exentas de conflictos. Los campesinos marcharon hacia las tierras baldías con el objetivo de desbrozar y crear una unidad agraria familiar. Este proceso fue acompañado por el Estado, que promulgó una legislación que amparaba los intereses de los colonos. La ley 61 de 1874 estipuló en su artículo primero que todo individuo que ocupara terrenos incultos pertenecientes a la nación, a los cuales no se les haya dado aplicación especial por la ley, y establezca en ellos habitación y labranza, adquiere derecho de propiedad sobre el terreno que cultive, cualquiera que sea su extensión.

El campesinado colonizador, a pesar del respaldo legal, tuvo que defender sus intereses frente a las aspiraciones de individuos que habían obtenido grandes concesiones territoriales, como fue el caso de los colonos en el Quindío, quienes defendieron sus derechos ante las pretensiones de los agentes de la concesión Burila. Lo mismo sucedió con la concesión Aranzazu, en la que el gobierno también intervino en favor de las nuevas poblaciones y colonos. No obstante, la tensión entre campesinos colonizadores y hacendados no siempre se resolvió en favor de los primeros. La titulación de las tierras le demandaba a los campesinos conocimiento y dinero que no tenían. De ahí que a las clases medias y altas del sector rural la titulación de tierras se les facilitara, entre otras razones, por sus conexiones políticas. Esto se vio claramente expresado en los memoriales o cartas que los campesinos le enviaron al gobierno central. Estos documentos le han permitido a los historiadores tener un mayor conocimiento de las vicisitudes de la colonización y del desarrollo del mundo rural colombiano. A pesar de todo, muchos campesinos independientes que se habían hecho de un terreno a partir de su propio esfuerzo se convirtieron en arrendatarios y jornaleros en aquellas zonas estratégicas por su ubicación y facilidades para el desarrollo de la agricultura comercial.

En el siglo XX esta tendencia se profundiza y paulatinamente la balanza se inclina a favor de los hacendados como se puede constatar con las leyes posteriores a la de 1874. El desarrollo del capitalismo en el país y su urbanización le planteó nuevos retos al sector rural colombiano. Había que producir alimentos para los crecientes habitantes de ciudades. La emergencia económica de 1928 reveló esa tensión entre los requerimientos urbanos y las respuestas limitadas del sector rural y cuya solución fue la de permitir la libre importación de alimentos. La escasez de mano de obra en el campo fue uno de los factores que más contribuyeron a las tensiones agrarias.

También le recomendamos: Las promesas incumplidas a los indígenas y afrocolombianos

Con la llegada del liberalismo al poder en 1930 el tema agrario pasó al primer plano de la agenda del partido Liberal. En el gobierno de Alfonso López Pumarejo se promulgó la Ley 200 de Tierras. Aunque los resultados son controvertibles, el estado trató de institucionalizar el conflicto agrario. La parcelación fue uno de los mecanismos que más contribuyó a la distensión de los conflictos, pero esto se logró después de intensas movilizaciones campesinas cuyos epicentros más importantes fueron los municipios de Chaparral, Marquetalia, Villarrica, Icononzo y Cunday y el municipio del Líbano.