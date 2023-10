¿Cómo se puede bajar la fiebre de forma natural?

Enfermermarse de vez en cuando es inevitable, sea por una baja de defensas, por cambios de clima, por estar cerca de alguien con gripa o resfriado, por malos hábitos o por los factores que sean. No obstante, esto no suele ser grave y con algunos medicamentos y reposo puede pasar.

Uno de los síntomas que indica que algo no está bien en el cuerpo es la fiebre, sin embargo, esto no suele ser motivo de preocupación siempre y cuando no sea en bebés. El portal especializado de la Clínica de Mayo dice lo siguiente: