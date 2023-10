¿Cuáles son los beneficios de tomar limón?

Una investigación publicada en Journal of Nutrition and Metabolism señaló que la ingesta de este fruto disminuye la presión arterial sistólica , especialmente si se combina con actividad física. Por ejemplo, tomando agua de limón después de una caminata diaria.

La importancia de la vitamina C

El cuerpo no produce la vitamina C, ni tampoco la almacena. Por lo tanto, es importante incluir muchos alimentos que la contengan en la dieta diaria. Entre ellos se encuentran frutas con el limón, la naranja, el Kiwi, el Mango, la sandía, la papaya, la piña.

De acuerdo con Mayo Clinic, la mayoría de las personas obtiene suficiente vitamina C con una dieta saludable y su deficiencia en más probable en personas que fuman o están expuestas al tabaquismo pasivo. Tienen ciertas afecciones gastrointestinales o ciertos tipos de cáncer y tienen una dieta limitada que no incluye frutas y verduras regularmente

