El mismo Gates lo dice: “Cuando invierto miles de millones de dólares en algo, tiendo a leer mucho sobre ello”. Pero no solo lee algunas cosas; estudia tan a fondo los temas que termina convirtiéndose en todo un experto. Por ese camino incluso ha terminado escribiendo libros sobre el cambio climático, opinando sobre la pandemia para la revista Time o publicando artículos científicos en el prestigioso The New England Journal of Medicine.

Gates venía invirtiendo en infraestructura médica, investigaciones sobre producción de vacunas y test de diagnósticos desde antes de la pandemia.

Allí, por ejemplo, escribió en un artículo publicado en 2015 que el mundo tendría que prepararse para una gran epidemia, tras estudiar las implicaciones que tuvo el brote de ébola en 2014 en África. Eso mismo lo repitió en varias conferencias, pues desde que comenzó a investigar sobre salud pública, cambio climático y educación para su trabajo en la fundación, se convirtió en un prestigioso conferencista. Sobra decir que la fundación de los Gates ayuda a otros investigadores y científicos a publicar sus propios estudios.