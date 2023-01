Andrés Sánchez, reconocido periodista, denunció que le dispararon mientras conducía. Esto es lo que se sabe

En horas de la mañana de este martes 24 de enero, el periodista Andrés Sánchez, recordado por los colombianos como el Patrullero de la Noche, en Noticias RCN, dio a conocer a través de sus redes sociales que el pasado sábado 21 de enero, el vehículo en el que se transportaba recibió impactos de bala.

En ese sentido, SEMANA indagó sobre lo sucedido, donde el periodista contó lo siguiente: “Me transportaba en mi camioneta y como a las ocho de la noche tomé la ruta de la calle 162 con carrera 75 en la localidad de Suba. Cerca al colegio El Divino Salvador iba hablando con mi mamá, veo un carro que viene bajando y me orillo porque la vía es angosta. Sin embargo, veo una moto subiendo lentamente, hago un cambio de luces y subo por un lado, en ese momento escucho un estruendo muy fuerte en el carro”.

Y agregó: “En ese momento mi mamá dijo: dispararon. Yo me asusté y lo único que hice fue recostarme hacia el lado derecho del carro, pero no frené, seguí andando; escuchaba la voz de mi mamá que me dijo ¡no frene, no frene, de pronto es que nos van a robar! La verdad fue un susto grandísimo, yo creo que Dios nos protege las 24 horas”, contó el periodista a SEMANA.

La Policía Nacional maneja tres hipótesis. - Foto: Pixabay

Acto seguido, Sánchez manifestó que al momento de llegar a la casa se dio cuenta de que en el paral de la camioneta de la mano izquierda se había formado un hueco “como si se hubiera impactado una bala directamente a mi rostro”.

Asimismo, aseguró que decidieron poner en conocimiento lo sucedido ante las autoridades, con el propósito de alertar “a la gente de la ruta, debido a que hace falta mucha luz en la zona”.

“El caso lo puse en conocimiento de la Fiscalía como una denuncia, teniendo en cuenta que yo tuve un problema de seguridad en 2013 y 2014, por el tema de amenazas, debido a unas denuncias que habíamos sacado cuando trabajaba en el Canal RCN. Creo que es bueno dejar ese antecedente por si de pronto llega a tratarse de una banda que está operando con esa modalidad”, aseveró.

Definitivamente Dios envía ángeles para que nos cuiden y protejan. Sentí un disparo, vi un fogonazo pero no me detuve y al llegar a casa ví un impactó en el paral de la camioneta justo en dirección a mi rostro. Tengan mucha precaucion al pasar por la calle 162 con 75. pic.twitter.com/kZyqQRBst2 — Andrés Sánchez (@patrudelanoche) January 24, 2023

El reconocido periodista le aseguró a SEMANA que “hasta el momento no ha recibido amenazas. Sin embargo, hemos venido mostrando actualmente el tema de los gota a gota, denunciado temas de la no venta en el espacio público; en esos escenarios hemos encontrado personajes que se pueden dedicar a eso, pero amenazas como tal no”.

Andrés Sánchez, periodista. - Foto: Instagram @patrudelanoche

“La Fiscalía está con el tema, la Policía Nacional también, desde el despacho de la alcaldesa Claudia López también están muy pendientes y se está haciendo un recorrido por el sitio. Están mirando videos de las cámaras de seguridad”, manifestó.

Además, afirmó que la Policía “asignó un grupo especial para realizar la investigación del caso. Ellos están en el sector recorriendo la zona y recopilando videos en acompañamiento de la secretaria de seguridad y el comandante de la Policía de Suba”.

Según Sánchez, un coronel le dijo “que lo mejor que usted pudo haber hecho en ese momento fue no parar. Están verificando varias hipótesis, específicamente tres. La primera, es una amenaza, con el objetivo de descartar un atentado. La segunda, están verificando si posiblemente es una modalidad de robo donde le disparan a los carros. Por último, una posible bala perdida”.

Una de las hipótesis es la de una posible bala perdida. - Foto: Getty Images / hyejin kang

Finalmente, el periodista le indicó a SEMANA que “como un hombre de fe” cree “profundamente que esto es un crédito para Dios, porque hubiera estado contando otra historia si el impacto pega en mi cara y no en todo el paral de la camioneta donde quedó la marca”.