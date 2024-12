El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como es usual, está en el centro de la polémica. Esta vez por negarse a divulgar los resultados de dos exámenes que se practicó para determinar si es o no portador del covid-19. El mandatario se ha limitado a decir que los test arrojaron negativo, es decir, que no estaría contagiado. Pero el problema es que la opinión pública no le cree.