Jair Bolsonaro, presidente de Brasil

Hoy, ocho meses después de asumir la presidencia, más de 500.000 hectáreas de uno de los bosques más importantes del planeta están calcinadas. Entre enero y el 21 de agosto de 2019, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por su sigla en portugués) de Brasil registró más de 75.000 focos de incendio, 84 por ciento más que en 2018. Comunidades indígenas viven la zozobra de perder sus territorios, y, en medio de una crisis global ambiental sin precedentes, el mundo mira con temor y asombro las consecuencias que traerá la pérdida de uno de los biomas fundamentales para la vida de las especies, incluida la humana.

"Ni los gobiernos de la dictadura buscaron deliberadamente deconstruir la agenda de protección y conservación ambiental": Marina Silva

Bolsonaro desistió de abandonar el Acuerdo de París, una salida populista que no lo deja del todo expuesto ante la opinión pública y la comunidad internacional. Pero, como explicó a SEMANA Paulo Artaxo, profesor de la Universidad de São Paulo y experto en cambio climático, “Tampoco lo obliga a tomar medidas, pues este convenio internacional no es vinculante y no provoca ninguna sanción a los países y sus Gobiernos que, aun siendo signatarios, no cumplan sus metas”.

Brasil se había comprometido a reducir por completo la deforestación en la Amazonia para 2025 y para ese mismo año disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 35 por ciento. Objetivos que no cumplirá, según Artaxo.

Hay que decirlo con claridad. Los incendios en la región amazónica son la consecuencia de una cadena de decisiones contra la política ambiental brasileña: acabar con las secretarías de Cambio Climático, trasladar el Servicio Forestal Brasileño del Ministerio de Medio Ambiente al Ministerio de Agricultura, terminar con la Agencia Nacional del Agua, desmantelar los organismos de protección a los pueblos indígenas y extinguir las unidades de conservación. Como dijo a SEMANA Marina Silva, ministra de Medio Ambiente de 2003 a 2008 durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, hay una “regresión” hacia los comienzos del siglo XX.