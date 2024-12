Sobre el tema, el senador Velasco criticó que “lo que les hacen a los ciudadanos —el sector financiero y muchos sectores— es francamente grosero: ¿cómo no se dan cuenta que una obligación de 10.000 pesos es un olvido y cómo no le avisan? Por eso la ley trae una previsión interesante y es que si usted tiene una mora en una suma inferior al 15 % de un salario mínimo, o sea menos de 140.000 pesos, si lo van a reportar, le tienen que avisar al menos dos veces; si no, no vale el reporte; y si la mora es por una obligación superior, tienen qué avisarles al menos una vez”.

“La gente que se va a poner en mora con esta pandemia, con esta cuarentena, es el pequeño y mediano empresario (...) pues esa gente si no se aprobaba la norma, dentro de un año o dos años va a tener un reporte negativo y ni siquiera le iban a estudiar el crédito. Si no se lo están estudiando ahora que el Gobierno dice “avalo el 90 % de la obligación”, mucho menos con un reporte dentro de un año”, enfatizó Velasco.