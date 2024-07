Busque trabajo en las redes sociales

Las redes sociales no son solo un fenómeno que ha cambiado la forma en que las personas se relacionan, también se está constituyendo en una plataforma para que las compañías busquen talentos.



Un estudio realizado por JobVite revela que el reclutamiento social se ha convertido el canal más usado para que las compañías que están contratando personal, un 83% están utilizando ahora las redes sociales para reclutamiento o planean hacerlo. De las compañías que ya lo hacen, 78,3% usan Linkedin, 54,6% Facebook y 44,8% Twitter. En Estados Unidos y Europa, el reclutamiento a través de redes se ha proliferado, mientras en América Latina, la curva de aprendizaje apenas está empezando.



FinanzasPersonales habló con Gabriel Sander, vicepresidente de Recursos Humanos de Unilever, empresa pionera en el uso de redes sociales en Colombia.



Futuro de las redes sociales



Linkedin, sin ser todavía un medio fuerte para conseguir empleo en Colombia, tiene cada vez más fuerza, así como Facebook y Twitter están adquiriendo mayor relevancia. Es un hecho que gran parte de la gente joven se encuentra en estas redes sociales.



La clave para las compañías está en hacer bien sus convocatorias para que así el proceso comience a ser viral. Hay que tener particular cuidado en proteger la imagen de la empresa y monitorear los mensajes que se dan. Ser claros para que la gente decida si la propuesta les interesa o no. No se puede correr el riesgo de asesorarse mal y quedar como una empresa que no cumple. De la seriedad con que esto suceda dependerá el éxito de estas nuevas formas de reclutamiento.



Linkedin, por ejemplo, empezó muy fuerte en otros países pero ya se están presentando problemas asociados con la falta de respeto a la privacidad –Muchas veces no se sabe quién está buscando la gente, para qué lo hacen o para cuándo-.



Lo cierto es que los procesos a través de las redes resultan más eficientes, no solo en términos de costos sino que masifican las convocatorias. Bajo que otro medio se pueden recibir currículos de más de 10.000 en un mes. Antes las empresas para reclutar jóvenes, tenían que ir con una maleta por las universidades contando de sus convocatorias. Hace unos años, Unilever para un proceso con 50 vacantes en un país como México, hacían campañas para visitar entre 13 ó 14 personas y solo lograban convocar alrededor de 1.100.



Programa Trainees Unilever 2010



Unilever, dio el primer paso en Colombia, al incursionar en el reclutamiento por redes sociales con su programa trainees 2010.



En el proceso de convocatoria, lo primero que buscaba Unilever es que los jóvenes conocieran la compañía –dejaran de reconocerla por sus marcas-, una vez adentro, querían que los jóvenes interesados conocieran su programa, para después de una serie de filtros por Internet –pruebas psicométricas-, desmasificar la convocatoria y escoger a su grupo de 30 preseleccionados, que iniciaran su proceso uno a uno.



En la convocatoria, que duró un mes, participaron cerca de 10.000 jóvenes, de los cuales solo 10 serán escogidos -7 en Colombia y 3 en El Salvador- para iniciar carrera en la compañía. Al cabo de 3 años, los seleccionados, cumpliendo con los niveles de desempeño establecidos, deberán posicionarse como gerente. Y tener perfil, para en unos años más llegar a directores, sino lo logran serán despedidos.



Qué deben tener los trainees



1. Amantes de los desafíos: Los trainees en sus primeros meses podrán trabajar como vendedores –para conocer la dinámica en el punto de venta- o en las fábricas o asignados como operarios.



2. Mucha hambre de triunfo: Gente que quiera ser grande.



3. Humildad: Necesaria para poder relacionarse con toda las personas. Mayor serán las posibilidades de éxito, si los trainees cuentan con un equipo de trabajo que los apoye.



4. Dedicación en la universidad. No se mide por haber sido el mejor promedio, se miran otras cosas como haber desarrollado actividades extracurriculares o haber salido dentro del tiempo esperado –o entender por qué se demoro más, por ejemplo si estudiaba y trabajaba al mismo tiempo-.



5. Originalidad. No se busca gente cortada con el mismo molde. Es un proceso inclusivo, en el que no se van a tachar los participantes por su universidad, todos compiten bajo las mismas condiciones.



Claves para conseguir empleo por las redes



Estar en todas las redes sociales, y participar en todas las convocatorias que se abran, no va a hacer más interesante su hoja de vida. Eso es lo primero que deben saber las personas cuando estén buscando trabajo por Internet.



Las empresas en un proceso de reclutamiento tienen claro que quieren de la persona a la que están buscando. Así que aplicar a todo, incluso sin cumplir requisitos, no funciona. Lo que los reclutadores si tienen en cuenta es el interés de los participantes en trabajar con ellos. Presentarse genéricamente ante su futuro empleador es uno de los peores errores que se pueden cometer.



No mande su hoja de vida con un mensaje que diga estimad@s, para que sí es hombre o mujer no se ofenda. Ahí se despersonaliza, se vuelve uno más del montón, y ese es un riesgo que no se puede correr cuando se está compitiendo contra 10.000 personas.



Un currículo bien hecho, presentarse bien –en el perfil-, o en caso, de mandar la hoja de vida por mail, escribir las razones por las que le interesa el trabajo, pueden hacer que de entrada, vaya un paso delante de los demás. Las redes sociales abren muchas oportunidades pero también hacen más difícil la competencia, así que la apuesta es no volverse genérico, en un mundo masivo.



Nada reemplaza una entrevista



Las redes sociales no sustituyen una buena entrevista; la química con una persona o su transparencia solo se percibe cuando se habla con ella. A veces candidatos con una buena hoja de vida, tienen personalidades que no cuadran con el perfil de la empresa.



Tenga presente que aunque las empresas, dependiendo la vacante, buscan estilos diferentes, en cualquier caso le servirá mostrar interés por el proceso, escuchar con atención las preguntar, ser concreto y sobre todo no fingir lo que no es. La mayoría de reclutadores ya tienen la habilidad para detectar cuando están diciendo mentiras. Sea auténtico y prepárese para la entrevista