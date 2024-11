La segunda semana de noviembre iniciará para Colombia con la divulgación del reporte de economía naranja que hará el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a partir de las 2:00 pm de este lunes, en el que se dará a conocer la participación de la economía naranja en el total de la economía nacional.

El martes, el Banco de la República revelará los datos de deuda extranjera de Colombia para agosto, mientras que el miércoles el Dane dará a conocer las cifras de empleo y seguridad social con enfoque en el empleo juvenil y el jueves se conocerán las cifras de importaciones durante septiembre.

La semana terminará para Colombia con las cifras de producción industrial manufacturera y la encuesta de expectativas económicas que realiza el Banco de la República.

En el mundo, el lunes se conocerán los datos de la balanza comercial en Alemania y Japón, mientras que la Unión Europea revelará los más recientes resultados de confianza inversionista.

El martes saldrán a la luz las cifras de inflación y el comportamiento de los precios del productor de China. También se conocerán los datos de desempleo en Francia y Gran Bretaña, y la producción industrial de países como España e Italia.

El miércoles será festivo en Estados Unidos por el día de los veteranos, razón por la que los mercados en ese país no funcionarán, pero sí se publicarán las cifras de sus reservas de petróleo. De otro lado, Gran Bretaña dará a conocer el PIB estimado que publica el National Institute of Economic and Social Research.

El jueves, 12 de noviembre, se conocerán las cifras de producción industrial en la Unión Europea y en Gran Bretaña, así como las de inflación en Alemania. En China se conocerá el comportamiento de la inversión extranjera directa y en Estados Unidos se revelará el resultado de la inflación.

La semana terminará con los más recientes datos de inflación en Francia y España, el PIB del tercer trimestre de la Unión Europea, así como su balanza comercial y los precios del productor en Estados Unidos.

Se espera que la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos traiga tranquilidad y estabilidad a los mercados internacionales. Este lunes, las bolsas del mundo y los precios del petróleo avanzan con fuerza por la victoria de Biden y los avances en la vacuna contra el coronavirus.