Carlos Higgins, alcalde que sancionó a su hijo por estar de fiesta en cuarentena

La ley es para todos y el ejemplo empieza en casa. Esa es la filosofía de Carlos Higgins, alcalde de Juan de Acosta, en Atlántico, donde hay 24.212 casos por coronavirus. Por eso no le tembló la mano cuando uno de sus hijos, abogado de 26 años, rompió la cuarentena para celebrar con su primo y un amigo el día del padre. El primer mandatario junto a la policía fue a detenerle la fiesta y a imponerle la ley aún en contra de la voluntad de su esposa y demás hijas: "Mi esposa, hijos y en especial una de las hijas que es abogada me dijeron que no lo hiciera eso y le diéramos una segunda oportunidad. Les dije no porque el mejor legado es la transparencia, obediencia".