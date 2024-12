En primer plano aparece Analía, bajo la ducha. El agua le corre por la cara y se mezcla con sus lágrimas. Golpea las baldosas. Su cuerpo se dobla. No grita, no pronuncia palabra alguna. Su expresión de dolor es profundo, intenso, real. Acaba de enterarse de que es hija de Guillermo León Mejía, un político corrupto que mató a su madre cuando ella era una niña y del que juró vengarse, sin saber que llevaba su misma sangre.

“Era el personaje que había soñado toda mi vida. Yo no le tenía un nombre. Y cuando llegó, la conexión desde lo escrito fue visceral. Es un tema de vida y de edad, un personaje que no hubiera podido interpretar a los 20 años. Cuando uno pasa de los 40 años tiene un nuevo enfoque, por eso Analía me permitió hacer catarsis, asomarme a mi interior y ver cuánto tenía que sanar . Por eso la trabajé tan duro desde el ‘casting‘”.



Carolina vive desde hace varios años en Los Ángeles, pero la cuarentena la agarró en la Florida junto a su esposo, el español Borja Aguirre, con quien está casada desde hace siete años.

La serie, grabada en Bogotá entre marzo y septiembre de 2019, es la prueba de que las producciones colombianas han dejado atrás el clásico novelón. “El amor de pareja no es el eje temático. Analía no alecciona a nadie, pero sí deja un mensaje claro: no es el arquetipo de la princesa que espera ser salvada; se rescata a sí misma. Ella puede representar a cualquier persona en conflicto o, en un espectro más amplio, a una Colombia enferma de odio. Hemos sido víctimas y victimarios, pero la falta de perdón carcome el alma, y cuando uno no perdona se violenta a sí mismo”, concluye.

La esposa del general

En este convulsionado 2020, la actriz santandereana Juliana Galvis hizo triple moñona. Con producciones grabadas en diferentes momentos, estuvo simultáneamente con tres personajes en el horario triple A: es Lola, una joven bisexual que vive con desenfreno en ‘Pa’ quererte‘; en ‘La venganza de Analía‘ interpreta a Carolina Valencia, una ejecutiva exitosa que sufre trastornos de ansiedad, depresión y del síndrome de Munchausen, una extraña forma de maltrato infantil que lleva a la madre a crear síntomas de enfermedad en sus hijos para llamar la atención de su familia.