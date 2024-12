Carta de magistrado anticipa que bloqueo en corte no tendría vuelta atrás

Nuevo Fiscal: duquista pero no uribista

La carta deja consignado un acuerdo en el que anuncian su voto unánime por tres candidatos con el fin de que ocupen las vacantes de la Sala Penal: Hugo Quintero, Fabio Ospitia y Gerson Chaverra. A cambio, se comprometieron a respaldar las decisiones que adopten las salas de casación Civil y Laboral una vez estas se pongan de acuerdo para proveer los cargos vacantes pendientes en sus respectivas salas.

A este pacto le salió la voz crítica del magistrado Salazar. Por segunda vez emitió un misiva en donde salva responsabilidad de la situación y ataca un trasfondo oscuro alrededor de lo que está ocurriendo. En esta oportunidad, Salazar cuestionó el pacto de sus colegas de la Sala Penal: "Recibo y entiendo los discursos, las cartas, los comunicados alarmistas como presión", indicó Salazar.

Señaló además que con ello no se logrará alterar su propósito de tener una mejor corte, la cual no será posible "si se insiste en los mismos candidatos que después de haber sido sometidos a votación en más de 37 oportunidades en un año, no han logrado ser elegidos".