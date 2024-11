Eso sí, la restricción para circular por la ciudad no aplica para los viajeros o foráneos que acrediten el documento que demuestre el ingreso o el carné de la empresa en que laboran, la reserva del hotel o cualquier otro documento que certifique su llegada. Otras excepciones del picó y cédula que aplican para poder salir a la calle son: asistir a servicios religiosos, motivos de fuerza mayor, trabajo dentro de las actividades permitidas, tener una reserva de un establecimiento de comercio autorizado o el desplazamientos para salir de la ciudad.

Dau insistió en que lo más importante de ahora en adelante será el autocuidado de los ciudadanos. “Nada de pendejear si no se tiene nada que hacer en la calle”, dijo el mandatario, en su particular estilo.

Así se vivió la crisis

Prefiere esos en días en que madrugar mucho y tener largas jornadas de trabajo eran rutina, que estos en los que la cabeza le daba vueltas pensando qué va a hacer. Cruzar temprano al mercado de Bazurto a comprar la fruta, seguir en un taxi hacia el centro. Pedirle el favor al señor Pinilla que le cuide todo. Así, mientras él organiza su puesto de revistas, ella va a buscar sus cosas al “guardadero”, cerca al Palito de Caucho, en la plaza de los emboladores. Recita de memoria el camino que hoy no puede recorrer, porque el ‘pico y cédula’ impuesto en la ciudad solo le permite salir dos días a la semana.

La incertidumbre se pasea oronda por las esquinas donde hasta hace unos días caminaban turistas o trabajadores como Shirley. Irvin Pérez, presidente ejecutivo de Corpoturismo, dice que el año pasado más de 2.300.000 colombianos y 528.000 extranjeros visitaron Cartagena. Las cifras para 2020 eran más prometedoras, debido a la activación de nuevas rutas aéreas internacionales. Sin embargo, la pandemia aterrizó con sus consecuencias, que no parecen tener pronta solución, ya que la capital de Bolívar ha registrado, después de Bogotá, más casos de contagios y el tercero de fallecimientos por covid-19 entre las ciudades del país. En consecuencia, se dejaron de recibir más 76.400 visitantes de las 42 recaladas de cruceros que no finalizaron la temporada.

Si en años recientes fue a Cartagena y se tomó una foto frente a la Torre del Reloj, es posible que a su lado o en el fondo aparezca Shirley o alguna de sus tres compañeras, con sus poncheras llenas de frutas frescas y sus sonrisas encantadoras. Allí, cada día, desde las 6 y 30 de la mañana, se convertían en el centro de las miradas y el rincón refrescante para los curiosos que paseaban entre las plazas de la Independencia y la de los Coches. Hoy no hay a quien vender nada, el 95,5 por ciento de los establecimientos comerciales del sector turístico están cerrados.

De mil en mil, entre las 70 mujeres de la Cooperativa de Palenqueras del Centro Histórico Hijas de Wiwa (Coopalenqueras) reúnen la plata para pagarle el plan del celular a Shirley y que así pueda gestionar ayudas para todas, incluyendo 80 más que laboran de forma independiente, muchas de ellas paisanas que regresaron hace poco de Venezuela. Además de frutas, venden dulces y cocadas. Otro grupo, muy pequeño, cobra por posar como modelos en las fotos con los turistas. Las directivas de la asociación no están de acuerdo con esta práctica, les parece que va en contra de la esencia de un gremio reconocido como duras trabajadoras. “La foto —dicen— debe ser un agradecimiento por la compra de nuestros productos”.

Guillermo cumplió 56 años. Es luchador, dice, pero nunca antes la había visto tan fea. Cree que el nuevo comienzo va a ser lo más difícil. Es consciente de que muchas cosas tienen que cambiar, desde el uniforme que usan, pasando por la separación de las carpas, hasta aprender nuevos protocolos de atención. “Vamos a necesitar capacitación específica —señala—, porque todas las playas de la ciudad no son iguales ni a estas va el mismo tipo de personas. Quiero ser optimista, pero la gran pregunta es cuándo van a regresar los turistas”. Afortunadamente las hijas mayores ya acabaron la universidad y el hijo menor va a mitad de carrera. La pandemia podría adelantar su retiro del trabajo.

Las plazas están vacías, nadie sube al Convento de La Popa, nadie contempla un espectáculo musical entre la fragancia a cedro de los palcos del Teatro Adolfo Mejía o redime sus pecados en el bellísimo altar de la iglesia de San Pedro Claver. La crisis se sufre en todos los niveles. Las camas están vacías en los hoteles, donde la ocupación no llega al 2 por ciento, cuando antes de la pandemia promediaba un 65 por ciento. Las puertas de la mayoría están cerradas y unos 25.000 empleos en el limbo. En la calle Tripita y Medio, en el tradicional barrio de Getsemaní, la gerente Mayra Huyke lucha para mantener a flote el lujoso hotel boutique Casa Canabal.

“El turismo no ha muerto y no va a morir”: ministro José Manuel Restrepo

Contexto: “El turismo no ha muerto y no va a morir”: ministro José Manuel Restrepo

Hasta ahora han resistido el embate de la crisis, en parte gracias a un préstamo de Bancóldex y al acuerdo de los 10 empleados de la agencia, que aceptaron trabajar medio tiempo y por la mitad del sueldo. Ahora no hay clientes, explica Orlando, pero es un buen momento para capacitarse hacia la reactivación. Cree que el panorama proyecta que el fuerte será el turismo nacional y hacia el fin de año volverían los viajeros internacionales.

La soledad del Centro Histórico, Getsemaní y Manga no solo tiene a Shirley prácticamente confinada, en su casa, sion que también ha provocado ya el cierre de un buen número de los casi 3 mil bares y restaurantes que funcionan en la zona. Esto terminará afectando notablemente, no solo el recaudo por tributos de la ciudad, sino también el aporte del sector turístico sobre el PIB local, que los años anteriores promedió un 17 por ciento, equivalente a 2 billones de pesos. Sin ser experta en economía, pero sincera y positiva, la líder de las palenqueras lanza su pronóstico: “Esto se acomoda, igual es como el año que viene, si Dios quiere. Así que tenemos que ayudarnos para sobrevivir y prepararnos juntas para empezar de nuevo”.

El alcalde William Dau prefiere ser precavido con los anuncios de reapertura de los vuelos y la llegada de cruceros con turistas. Las cifras no son nada alentadoras: esta semana los infectados rondaban los 5.300 y los fallecidos llegaron a 214. Pero la gente y la economía parecen no aguantar más. Y Shirley Cassiani, como el resto de trabajadores del turismo no ven la hora en que todo esto pase, para poder ponerse su mejor vestido y volver a inundar las calles.