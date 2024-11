“Me quedé callada, cerrada en mí misma. Estaba preocupada por mi amiga allá afuera sola, así que fingí un orgasmo para salir de él -explicó-. Luego, me preguntó cómo había sido y si me había gustado. Lo vi nervioso, así que le dije que era lo mejor que había tenido”.

"Weinstein me agredió sexualmente, pero no intentó matarme como Tarantino": Uma Thurman

Allí tenía un desayuno programado con Weinstein, el agente y otro actor. Pero el productor se presentó antes, la mandó llamar y cuando ella bajó, la llevó a la recepción y pidió una habitación para dos.

“Yo realmente me asusté y le dije que no necesitábamos una habitación, pero él se enojó mucho conmigo por interrumpirlo frente a la gente del mostrador, me llevó a un lado y me dijo que no lo avergonzara”, explicó la actriz.

Una vez dentro de la habitación, y bastante asustada y avergonzada de pensar que sus acompañantes la iban a ver salir de la misma habitación que Weinstein, intentó abrir la puerta dos veces, pero en ambas ocasiones el productor la detuvo y bloqueó la puerta.

“Estaba muy enojada y asustada, pero me di por vencida en ese momento, me desnudé, él me dijo que me acostara en la cama, luego entró en el baño y cerró la puerta detrás de él”, explicó. Luego dijo que el productor había salido y la había violado.