Egan Bernal habló sobre la salud de su mamá y la razón para no acompañarla en las quimioterapias

“Mi familia fue muy importante”, dijo Egan Bernal en un en vivo en instagram con Héctor Urrego, de revista Mundo Ciclístico este lunes cuando recordó lo que fue su accidente.

Confesó que sus dolores en la espalda fueron tan fuertes, que no soportaba la cama y su novia se encargaba de pasarlo a un sofá y le cuidaba el sueño toda la noche. Para recompensarlos, él pone la mejor actitud y vibra a su recuperación Lo mental también ayuda a la hora de recuperarse.

Egan fue muy criticado por no acompañar a su mamá en el proceso de quimioterapias de su mamá Flor Marina Gómez y quedarse en un campamento de entrenamiento con el INEOS

“Mi mamá está muy bien y se está recuperando. Es algo curioso porque para mí ella es la #1 y la que admiro con mi corazón. Todo lo que ha vivido, de donde viene. Si escribieran su historia de vida sería un hit”, dijo el pedalista.

Egan tiene a Flor Marina como su modelo a seguir y ella, tiene al ciclista como el suyo. “Somos el uno para el otro. El reflejo de lo que el otro quiere ser”, confesó.

Egan explicó por qué se fue a Europa “Le descubrieron el cáncer el mismo día que yo viajaba. Fui con ella a reclamar los exámenes horas antes de viajar, pero finalmente tomamos la decisión que fue complicada, pero lo pensamos con cabeza fría. Nos tuvimos a distancia y quiero verla dentro de poco. Ella es mi motor”, explicó y agregó.

“Yo moví muchos contactos para regresarme a Colombia y estar con ella, pero realmente fue una decisión familiar, nos sentamos todos y decidí quedarme aquí en Europa”, completó.

La mamá de Egan habló con SEMANA durante el Tour de Dinamarca y confirmó la versión de su hijo y que se acompañan a distancia.

“Egan no ha estado en el tratamiento presencial, pero todos los días nos hablamos. Está pendiente de que nada me falte. Al igual yo estoy pendiente de su recuperación. No estuvo porque él debe cumplir sus objetivos, trabajo y pensar en el equipo. Nos toca seguir, es la vida y continuar adelante. Estamos lejos y a la vez cerca. Nos apoyamos y todo lo hacemos juntos”, dijo Flor Marina Gómez a SEMANA.

Egan Bernal pasará nuevamente por el quirófano

En charla con el periodista Héctor Urrego y el medio Mundo Ciclístico, Egan confirmó que tendrá que pasar por el quirófano una vez más. “Primero que todo tengo que quitar un material que tengo en la rodilla derecha”, dijo de entrada el colombiano haciendo referencia a la extremidad que se fracturó en el accidente que sufrió en carreteras colombianas.

“Esta me la fracturé en más de seis partes y básicamente se pulverizó la parte de abajo, no sé como el doctor que hizo la cirugía la reconstruyó, pero ahí tengo todo el material y este toca quitarlo, apenas finalice temporada, es decir en Lombardía”, agregó el colombiano.

Eso si, Egan aún no sabe si esta cirugía será en suelo europeo o en territorio nacional, donde pasó la mayoría de su recuperación. “No sabemos si toca quitarla aquí en Mónaco o en Colombia. Todo parte de ahí, no sé si en octubre estaré aquí o allá”, contó.

Lo que si es seguro es que esta cirugía será corta, pues según lo revelado por Bernal, solo tomará una semana de descanso para enfocarse en lo que viene para el otro año.