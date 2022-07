🔴 EN VIVO | Tour de Francia 2022 etapa 14: Rigoberto Urán y Daniel Martínez, ¡en la fuga!

5 years later, the peloton is back in Mende! The finish at the summit of the Côte de la Croix Neuve should guarentee spectacle!😍



5 ans après, le peloton est de retour à Mende ! L'arrivée au sommet de la Côte de la Croix Neuve devrait nous garantir du spectacle !😍#TDF2022 pic.twitter.com/7BMSrqmZGH