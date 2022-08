“Es un día en el que se puede perder la Vuelta a España”: Alberto Contador advierte a los favoritos

La etapa 5 de la Vuelta a España entre Irun y Bilbao le permitió a la fuga ser la gran protagonista del día. El pelotón se tomó el recorrido de 187 kilómetros con bastante tranquilidad y los favoritos decidieron que los escapados se jugaran la victoria, teniendo en cuenta que la sexta jornada de la presente edición de la tercera grande del año será la primera gran prueba para ellos y en la que podría comenzar a definirse aquellos ciclistas que lucharán, verdaderamente, por los primeros puestos de la general.

El pelotón tuvo que enfrentarse a cinco puertos de montaña, los tres primeros de tercera categoría y los últimos de segunda, al tener que atravesar el Alto del Vivero en dos ocasiones, el cual se encontraba a 14 kilómetros de la línea de meta. “Fue una etapa que se sabía iba a ser muy rápida y que en la primera parte se iba a volar para intentar meterse en la fuga”, comentó Alberto Contador, panelista de SEMANA en la Ruta.

Y así sucedió. Los escapados no tardaron en tomar la delantera para poder ilusionarse con la victoria. Sin embargo, no contaron con la fortaleza de un ciclista que, si bien no tomó la decisión de irse con el grupo desde un principio, sí lo hizo cuando el pelotón atravesaba el segundo puerto de tercera categoría e intentar recortar el tiempo: “Marc Soler, del UAE Team, consiguió neutralizar la fuga, contactaba con ellos y se filtraba para luchar por la victoria de etapa”, agregó el exciclista español.

Aunque la fuga comenzó a tomar una diferencia que dejaba a Primož Roglič del Jumbo-Visma sin el liderato de la clasificación general, lo cierto es que “parecía que el equipo del esloveno tomaba la decisión de ceder el ‘maillot’ rojo para algún corredor de la fuga”. Y así fue, pues el corredor del Groupama-FDJ Rudy Molard cruzó la línea de meta en la cuarta casilla y consiguió vestirse de rojo.

No obstante, fue Soler quien se convirtió en el gran protagonista de la jornada, ya que, además de venir desde atrás para meterse en la fuga, decidió tomar las riendas de la carrera y “cuando llegaba el segundo paso por el Alto del Vivero arrancó para irse en solitario y consiguió levantar lo brazos para romper una sequía de victorias en grandes vueltas del ciclismo español que llevaba más de dos años sin ganar”, resaltó Contador.

Por otro lado, en cuanto tiene que Roglič y el resto de favoritos, cabe señalar que todos llegaron sin muchos inconvenientes a Bilbao y, a pesar de que el esloveno se dejó cuatro minutos frente a Molard, esto no parece que vaya a ser un inconveniente para él, pues todo indica que “el Jumbo-Visma quiere que la gente haga el trabajo por ellos y parece que por ahora tienen un gran aliado como el Groupama, pero veremos cuánto pueden aguantar”, comentó Contador.

Con la quinta jornada superada, ahora llega el primer gran reto para los favoritos del pelotón. La etapa seis, entre Bilbao y la ascensión al Pico Jano en San Miguel de Aguayo, de seguro pondrá a sufrir a más de uno. Este será un día en el que aquellos ciclistas que tienen como objetivo luchar por los primeros puestos de la general deberán demostrar su fortaleza, pues serán tres puertos de montaña, uno de segunda categoría y los últimos dos de primera, los que deberán enfrentar.

El Pico Jano es un puerto inédito y habrá que esperar si alguno de los favoritos es capaz de tomar la decisión de poner en aprietos a sus rivales, pues tal y como lo ha advertido Contador, “si bien no es una etapa en la que podremos ver quién va a ganar la Vuelta a España, sí quién puede perderla”.

Ante este primer test en la alta montaña que tendrá el pelotón en la presente edición de la Vuelta a España, se espera que los favoritos se saquen chispas en un terreno que dejará claro los ciclistas que tienen las piernas para poder luchar por la camiseta roja y, además, poner en aprieto a Roglič y al Jumbo-Visma, el ciclista y el equipo que, por el momento, se han mostrado más fuertes a lo largo de lo que va de competencia.