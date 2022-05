Giro de Italia 2022 | ¿Iván Sosa buscará victoria de etapa? Esto respondió sobre el remate de la carrera

Colombia sacó este miércoles, 25 de mayo, un grito que tenía atravesado durante la edición 105 del Giro de Italia, ese que se da cuando los corredores cafeteros, como tantas veces lo han hecho, cruzan de primeros en las grandes carreras del mundo.

Santiago Buitrago, bogotano de apenas 22 años, fue el encargado de desenredar ese anhelo y, con una exhibición de garra y fuerza, logró sobrepasar a todos sus rivales para llegar a meta nostálgico, pero feliz de haber logrado el objetivo.

Desde el pasado lunes, el Giro de Italia 2022 ha llegado a su semana más decisiva. Cada vez se reducen aún más las posibilidades y el título se definirá posiblemente por bonificaciones, por segundos apenas entre los favoritos que en este momento mantiene al ecuatoriano Richard Carapaz como el mejor de la competencia y defendiendo a capa y espada su camiseta rosa de líder.

Mientras tanto, los colombianos se alegran por lo realizado por Buitrago, pero para este jueves hay una nueva oportunidad de celebrar. Este grito de triunfo, en caso de darse, sí que sería buscado y más que gratificante. Quien puede darlo es el velocista Fernando Gaviria en la última oportunidad de los embaladores por disputar las etapas en las que son especialistas.

El pedalista del UAE Emirates Team lo ha intentado desde los primeros días de carrera, no ha habido una sola jornada en que no haya hecho hasta lo imposible por alcanzar la victoria, sin embargo, la fortuna no lo ha acompañado y por escasos metros se ha tenido que conformar con el segundo puesto.

Ahora bien, después de la etapa de transición del cuarto día de la semana, la alta montaña regresará para poner a prueba a los escaladores, donde otro pedalista nacional parece estar proyectado en hacer el mejor esfuerzo para conseguir una nueva alegría para el país.

El encargado de lograrlo es Iván Sosa, perteneciente al Movistar Team, que ha cumplido un papel sobresaliente en la competencia. A la vanguardia de su líder, el español Alejandro Valverde, han llevado la competencia de manera tranquila y sin entrar en las grandes disputas.

Es por esa razón que, para el colombiano, los últimos recorridos podrían significar una oportunidad de figurar; así lo ha hecho sentir en declaraciones previas al recorrido de la etapa 18, donde ha dialogado con SEMANA y ha proyectado lo que espera para el remate de la competencia.

Sobre las posibilidades de luchar por una victoria de etapa en lo que resta de montaña, el colombiano Sosa expresó: “Sabemos que hoy es un día de transición, esperamos recuperar y llegar muy bien a las últimas etapas de montaña que sabemos que podemos estar ahí. Hay que hacerlas muy bien”.

Junto a esto, dio a conocer el plan que han mantenido y que seguirán llevando a cabo para aumentar las posibilidades: “Le apostamos mucho a ir en la fuga y por la victoria de etapa”.

Sobre cómo han afrontado la última semana del Giro de Italia 2022, dijo: “Bien, estamos contentos. Un poco limitados por el tema de las alergias, pero creo que ya esta semana ha cambiado el tema y esperamos las etapas que quedan”.

Para concluir, mostró su felicidad por los triunfos de Colombia y Ecuador en representación de los latinoamericanos durante la actual carrera: “Es muy bonito saber que un colombiano, un latinoamericano está ganando”.

Clasificación general del Giro de Italia 2022 tras etapa 17

1. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) - 73:19:40

2. Jai Hindley (Bora–Hansgrohe) - +03′'

3. Mikel Landa (Bahrain Victorious)- +1′05′'

4. Joao Almeida (UAE Team) - +1′54′'

5. Vincenzo Nibali (Astana) - +5′48′'

6. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) - +6′19′'

7. Jan Hirt (Intermarché) - +7′12′'

8. Emmanuel Buchmann (Bora–Hansgrohe) - +7′13′'

9. Juan Pedro López (Trek) - +12′27′'

10. Domenico Pozzovivo (Intermarché) - +12′30′'

14. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) +20′15′'