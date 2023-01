Papá de Nairo Quintana habló del posible retiro de su hijo: piensa que “debería descansar”

Nairo Quintana ha generado gran revuelo tras conocerse que tiene pensando retirarse del ciclismo profesional después de varias semanas sin conseguir equipo para esta temporada. A sus casi 33 años, edad que cumple el próximo 4 de febrero, el ciclista colombiano podría dejar de pedalear en las mejores competencias para enfocarse en otros asuntos.

A lo largo de su carrera ha ocupado varios podios importantes, pero los más recordados son el primer lugar en el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016.

También, en 2013, en su segunda temporada en el Movistar Team, fue segundo del Tour de Francia, mismo puesto que ocupó en 2015 y en 2016 fue tercero. Además, en 2017 se volvió a subir al podio del Giro de Italia, al ser segundo.

Su presentación destacada más reciente fue en julio de 2022, cuando corrió el Tour de Francia de 2022. Lastimosamente, a los pocos días se generó una gran polémica en torno al ciclista colombiano por cuenta de la sanción que le impuso la Unión Ciclista Internacional (UCI) por el uso de tramadol.

La UCI sancionó al corredor de 32 años el pasado 17 de agosto y le impuso una multa de 5.000 francos suizos (5.000 dólares estadounidenses) “por una infracción de la prohibición del uso de tramadol en competición”. Además, quedó descalificado del Tour de Francia 2022, competencia en la que había terminado sexto en la clasificación general. Esto afectó al equipo francés, pues perdió un total de 455 puntos.

En medio de su defensa, llevando el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el Arkéa decidió no renovar el contrato de Nairo. El TAS entregó su decisión final el jueves 3 de noviembre y determinó acatar la sanción de la Unión Ciclista Internacional.

Nairo Quintana en el Tour de Francia 2022. - Foto: Getty Images/Xavier Bonilla/NurPhoto

Después de toda esta novela, Nairo Quintana terminó el 2022 sin un equipo y en lo corrido de 2023 al parecer tampoco ha tenido suerte, tanto así que estaría pensando en retirarse del ciclismo. Hace una semana, todo parecía solucionarse porque el papá del pedalista boyacense entregó una luz de esperanza, informando que su hijo ya tenía nuevo equipo.

“Él se va para Europa, va a cuadrar su equipo. Todavía no hay nada cierto, no sabemos con qué equipo le va a corresponder, pero él viaja a Europa este fin de semana”, dijo Luis Quintana en conversación con Noticias Caracol, el martes 17 de enero.

Casi una semana después, todo indica que Nairo Quintana anunciará en las próximas horas su retiro. Ante tantos rumores, Luis Quintana volvió a hablar sobre la situación del ciclista conocido como el cóndor de Boyacá. “No sé nada, justamente supe por los medios de comunicación y me estoy haciendo la misma pregunta”, indicó en el programa 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

“Nairo demostró su inocencia y no quiere dejarse quitar lo que tiene. Montó un proceso y luego eso está en camino, no se sabe nada y por eso algunos equipos le han cerrado las puertas”, agregó sobre toda la situación que vivió su hijo con la sanción de la UCI.

Además, dijo que no han “tenido el tiempo para hablar” sobre la noticia de su retiro y por eso no tiene “información exacta”. “Sé que él vive supremamente ocupado y no me gusta quitarle tiempo”.

Nairo junto a sus padres: Eloisa Rojas y Luis Quintana - Foto: Instagram @nairoquincoficial

Aunque no es lo que muchos colombianos quisieran, por lo que Nairo significa para el deporte nacional, para Luis Quintana sí “sería bueno” que diera un paso al costado. “En competencias como el Tour, Vuelta y Giro, eran 21, 22 días donde yo no dormía y vivía pensando en mis hijos porque es un oficio de mucho riesgo”

“Yo he intentado, les he sugerido a ellos, les he dicho que sepan administrar sus cosas y ya es el momento en que Nairo debería descansar, tiene sus negocios y compromisos. Ya les dio el gusto a los colombianos. Para mí sería bueno (retirarse), dedicarse a su esposa, hijos, a toda la familia”, agregó.

Nairo Quintana, ciclista colombiano durante el Tour de Francia 2022. - Foto: Getty Images

De acuerdo con lo que reveló el periodista Lucho Escobar, Quintana ha tomado la decisión “de retirarse del ciclismo competitivo” a raíz de las dificultades que han surgido después de la descalificación. “Se cansó del maltrato de la UCI”, añadió el director del programa Ciclismo en Grande.

SEMANA consultó con el equipo del ciclista y supo que este miércoles en horas de la mañana concederá una rueda de prensa para hablar de su situación y confirmar el siguiente paso que tomará en su carrera. Desde el entorno de Nairo aseguran que se trata de “especulaciones” y “rumores” a los que no se responderá hasta la atención a medios de comunicación.