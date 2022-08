“Sam Bennett repitió victoria, Michael Woods abandonó y Richard Carapaz superó un percance”: Alberto Contador

La Vuelta a España le dice adiós a Países Bajos con más inconformidades que emociones. La logística de desplazamiento parece cansar más a los equipos y por eso el director español del UAE Team de Tadej Pogacar, Joxean Fernández ‘Matxin, describió la etapa de descanso de este lunes 22 de agosto como un “descanso ficticio”.

“Dejamos tierras holandesas, los traslados terrestres será de 1.300 kilómetros. Dejamos la planicie y vamos para una etapa de media montaña”, describió Alberto Contador de la situación de la que también se quedó Alejandro Valverde.

“El trazado, no me jodas. Si digo lo que pienso… Prefiero no hablar porque me voy a calentar. Menos mal que controlamos increíblemente bien la bicicleta”, dijo el ciclista del Movistar Team al término de la etapa tres de La Vuelta 22, disputada sobre un recorrido de 193,5 kilómetros con salida y llegada en Breda.

De esta jornada dominical, Contador destacó además lo rápido que se buscó la victoria en el pelotón.

“Con el banderazo de salida se vio a los corredores que intentaron rápidamente tener protagonismo y luchar por el maillot de la montaña”, analizó.

La escapada del día la lideraron Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert), Thomas de Gendt (Lotto Soudal), José Herrada (Cofidis), Ander Omamika (Burgos-BH), Pau Miquel (Kern Pharma) y Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi).

“La fuga fue de siete corredores, pero el pelotón se puso a tirar. Los corredores por delante corrieron muy rápido, pero no suficiente de sacar las diferencias del pelotón. Rondaron los tres minutos y luego, por debajo del minuto, gran parte del recorrido con velocidad promedio de 45 kilómetros”, puntualizó el panelista de SEMANA en la ruta.

“Alpecin-Deceuninck volvió a confiar en Tim Merlier para luchar por la victoria de etapa, eso sí, con la ayuda de Trek – Segafredo, pues Mads Pedersen fue segundo ayer y tenía opciones de conseguir la victoria”, agregó.

Julius van den Berg (EF Education-EasyPost) protagonizó el primer esprint de la jornada vestido con su maillot de líder de la clasificación de la jornada, pero José Herrada (Cofidis), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), el vasco Ander Okamika (Burgos-BH) y un Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) le dieron la pelea y uno de ellos lo superó.

“La disputa del esprint de la montaña y el intermedio para Thomas de Gendt, y a 22 kilómetros de meta se paró por completo, sería neutralizado por el gran pelotón”, dijo el exciclista que nació en Pinto, España.

Los colombianos presentes en esta edición entraron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador y el mejor ubicado de los escarabajos en la jornada fue Esteban Chaves (EF Education EasyPost) en la casilla 23°. Sin embargo, Juan Sebastián Molano animó los últimos metros de carrera y cumplió la labor de acercar a Pascal Ackermann a meta. El pedalista boyacense hizo uso de la explosividad para proteger a su compañero alemán, quien al final llegó en la novena posición.

”El pelotón se ve con ganas y presión de conseguir victorias, sin muchas oportunidades al esprint además, porque el nivel de esprínter está más alto de lo habitual en la ronda española. El final de hoy fue menos caótico que el de la segunda etapa. Pascal Ackermann, Danny van Poppel, Mads Pedersen y Sam Bennett lanzaron el esprint final”, dijo Contador.

La Vuelta repitió ganador. Bennett, que se impuso en la etapa dos, como buen caballero del ciclismo, volvió a alzar los brazos en la línea de meta.

“Sam Bennett repite victoria en la Vuelta a España, mientras que Tim Merlier, el corredor del que todos estaban pendientes por ser favorito, perdió posiciones y no pudo disputar en condiciones el esprint”, analizó Alberto.

El irlandés, con este triunfo, ya suma diez victorias en grandes vueltas en su carrera. Por lo demás, hay un nuevo cambio de liderato en tres días de competición y el italiano Edoardo Affini (Jumbo-Visma) se convierte en el mejor de la carrera.

“Michael Woods tuvo que abandonar, una caída siempre es una lástima; intentó reintegrar y no puedo. Richard Carapaz tuvo un pequeño percance, pero lo solventó sin mayores problemas con la ayuda de su equipo”, agregó.

Habrá un largo viaje a tierra española durante el lunes, sin acción en la Vuelta, para retomar el martes con un recorrido de 152,5 kilómetros sobre terreno ondulado, con salida en Vitoria-Gasteiz y arribo a Laguardia.

“El alto de la Herrera será el momento clave del martes. Es un puerto de tercera categoría para que algunos equipos que tienen corredores rápidos intenten hacer la carrera dura para una victoria de etapa. Será el día con reales opciones para que llegue la fuga. Los últimos 500 metros serán durísimos”, anticipó Alberto Contador.